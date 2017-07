En directo: comparecencia de Rajoy en la Audiencia Nacional por la Gürtel

El presidente del Gobierno ha afirmado ante el tribunal del caso Gürtel que el SMS en el que le dijo a Bárcenas que el partido hacía lo que podía "no significa nada". "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo", escribió Rajoy al extesorero en abril de 2012.

"¿Qué estaban haciendo?", le ha preguntado el abogado del Partido Socialista de Madrid, Wilfredo Jurado en referencia a la expresión "hacemos lo que podemos". "Yo he respondido a los mensajes del señor Bárcenas, estábamos en otro contexto temporal. Tengo la costumbre de responder a los mensajes que me manda la gente porque tienen mi teléfono. Le he contestado y eso es todo. No tienen significado ninguno".

Ante la insistencia del letrado, Rajoy ha añadido: "Significa lo que exactamente significa lo que significa ‘hacemos lo que podemos’. Significa que no hicimos nada que perjudicara a ningún proceso".

El abogado Jurado le ha preguntado "qué entendió", en referencia a la expresión "lo entiendo". "No lo llamé. Ya lo he dicho en numerosas ocasiones… hasta el punto no lo hice, que no lo llamé", ha respondido Rajoy. El letrado le ha interrumpido para precisarle que "en esta sala" no lo había explicado nunca.