El documento de la ejecutiva de CatComú se ha impuesto en el debate de la Coordinadora Nacional del partido de este sábado y los 'comuns' participarán en el 1-O entendiéndolo como una "movilización", han explicado fuentes de la formación a Europa Press.

La Coordinadora se ha reunido este sábado desde las 10.30 horas para decidir el posicionamiento del partido en el referéndum del 1-O sobre tres documentos: uno pide participar entendiéndolo como una movilización, otro hacer campaña por la participación de forma "crítica" y otro rechazarlo.

Las mismas fuentes han explicado que el documento de no participar se ha retirado durante el debate y el de la coordinadora se ha impuesto con un 86% de la participación, frente al de hacer una campaña "crítica" que ha obtenido un 24% de los apoyos.

Según han explicado fuentes de los 'comuns', en el debate ha habido 75 peticiones de palabra para consensuar un solo posicionamiento del proyecto político de la izquierda catalana.

La primera de las opciones, la de entender el 1-O como una movilización que no solventará el conflicto político entre Cataluña y el resto de España, es el que proponía la ejecutiva del partido, y la que pedía no participar --que se ha retirado en el debate--, entendía el referéndum "en clave de hoja de ruta de JxSí y la CUP", y por eso lo rechazaba y pedía no darle apoyo de ninguna manera, según las mismas fuentes.

La que pedía llamar a la participación en el referéndum, no ha conseguido avales suficientes, aunque esa decisión se podría tomar más adelante en los debates que los 'comuns' volverán a realizar en septiembre en las ocho veguerías catalanas.

Al inicio de la Coordinadora, desde la ejecutiva, se ha especificado que en septiembre, cuando el Govern dé más detalles de su proyecto, volverán a reunir a los inscritos para repetir los debates por veguerías, para apuntalar su estrategia sobre el 1-O.

El debate de la coordinadora, celebrado en el Casal Cívico Sant Pere de Terrassa (Barcelona), ha comenzado con la inscripción de peticiones de palabra, que se han llevado a cabo siguiendo la paridad mujer-hombre en las intervenciones.