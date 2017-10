El discurso del rey enciende a Unidos Podemos y los 'comunes'

"Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al rey no votado: no en nuestro nombre". Este es el mensaje que ha tuiteado Pablo Iglesias tras el discurso de Felipe VI.

El durísimo mensaje del rey este martes por la noche ha encendido a los dirigentes de Podemos y Catalunya en Comú, quienes desde la llegada de Felipe VI al trono han mostrado una actitud de respeto institucional hacia la monarquía. Actitud que se fue tornando en crítica a partir, sobre todo, el de la ceremonia del 40 aniversario de las elecciones de 1977. Tras aquel discurso, Pablo Iglesias se preguntó: "¿Qué representa el rey?". Han pasado ya tres años de cuando el propio Iglesias regaló Juego de Tronos al monarca en una visita al Parlamento Europeo tras la abdicación de Juan Carlos en una señal de entente cordiale.

Desde aquellos días hasta hoy se ha ido produciendo un progresivo desapego con la figura del monarca en el espacio de Podemos y las confluencias, que este martes calificaban de "pirómano" al monarca por "echar gasolina al conflicto" de Catalunya. Esta censura es muy clara también en el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien ha calificado de "irresponsable e indigno de un jefe de Estado" el mensaje del rey.

Otros comunes, como su mano derecha en el ayuntamiento, Gerardo Pisarello, o los diputados de En Comú Podem por Barcelona Xavier Domènech y Marcelo Expósito –este último parafraseando a Quevedo– han criticado al rey:

Sale el PP a alabar el discurso del Rey que le ha escrito el PP. "Yo me soy el rey Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como".