Una encuesta augura un 60 % de participación en referéndum con 44 % de síes

Una encuesta hecha pública hoy por el diario Ara augura que el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, tendría una participación del 60,2 % en caso de celebrarse, y que el sí a la independencia lograría un apoyo del 44,1 %, por un 38,1 % del no.

Este diario ha dado a conocer hoy una encuesta hecha a 1.000 personas entre el 12 y el 15 de septiembre, los días posteriores a la celebración de la Diada, cuando el referéndum ya había sido suspendido por el TC.

Según esta encuesta, a la pregunta de si irá a votar el 1 de octubre, un 51 % de los consultados responde que "seguro que sí", un 9,2 % "posiblemente sí", mientras que un 24,3 % ve "seguro que no", un 6 % "posiblemente no" y el 9,5 % restante no lo ha decidido aún o bien elude contestar.

En cuanto a la intención de su voto, el 44,1 % aseguran que votarían a favor de la independencia en esta consulta, un 38,1 % lo harían en contra, un 3,9 % se inclinarían por el voto en blanco y el 13,9 % no se pronuncia o no lo ha decidido aún.

Esta encuesta es la tercera oleada de una encuesta hecha por el Institut Opinòmetre por encargo de este diario.

En comparación a las dos anteriores oleadas, el apoyo al 'sí' amplía su ventaja pero a la vez se reduce el número de personas que están en contra de la independencia y que declaran que irían a votar en el referéndum del 1 de octubre si se llega a celebrar.