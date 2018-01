Una drag queen entrega carbón a las Nuevas Generaciones del PP balear

Las Juventudes Socialistas de Balears (JSIB) han entregado de forma representativa un saco de carbón a las Nuevas Generaciones del PP con una drag queen disfrazada de Reina Maga. Esta iniciativa se produce tras el revuelo generado por la participación de una carroza por la diversidad en el distrito madrileño de Vallecas.

De esta manera, las JSIB responden al acto realizado hace dos días por las NNGG en el que entregaron, con motivo de los Reyes Magos, una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, con un conjunto de reivindicaciones. El objetivo de los socialistas es visibilizar las "mentiras y demagogias" de NNGG.

En un mensaje de Twitter, las JSIB aseguran que las Nuevas Generaciones del PP mintieron en la carta que entregaron a Armengol: "Este año no os habéis portado bien, mentís mucho, y por eso vuestro regalo es carbón".

👸📜 La Reina Drag d'Orient ha portat carbó a @NNGGBalears per mentir a la carta que lliuràren a @F_Armengol. "Enguany no heu bonda, mentiu molt, i per això el vostre regal és carbó" pic.twitter.com/OHZ8vZTWZH