El exvicepresidente argentino Boudou: Cristina es la opositora más importante

El exvicepresidente argentino Amado Boudou, puesto en libertad el pasado 12 de enero tras dos meses en prisión preventiva por supuesto enriquecimiento ilícito, dijo hoy que la expresidenta Cristina Fernández es "la dirigente opositora más importante" y que "se preocupó" de él cuando estuvo preso.

"Siempre en toda mi vida política cuidé mucho la relación con Cristina", remarcó Boudou en una entrevista con el portal Infobae, en la que fue consultado por el contacto que mantiene con quien fuera jefa de Estado cuando el ostentó la Vicepresidencia (2011-2015), una relación que en ocasiones se ha puesto en entredicho.

Para quien también fue ministro de Economía entre 2009 y 2011, en la formación Unidad Ciudadana, que Fernández fundó para presentarse a las elecciones legislativas del pasado año, en las que fue elegida senadora, "primero" la tienen a ella y "después hay para todos los gustos".

"Cristina es la dirigente opositora más importante", destacó Boudou, que aseguró no sentir que su exjefa lo haya dejado de lado en algún momento.

Preguntado por si fue a visitarle a la cárcel en la que estuvo detenido por el proceso que investiga las facturaciones de gastos en viajes al exterior cuando fue ministro y por presunto enriquecimiento ilícito por lavado de dinero, Boudou dijo que Fernández "se preocupó y se ocupó, que es lo importante".

"Yo creo que la relación nuestra tiene que ver con la gestión, con pensar ideas de gobierno, con poder llevarlas adelante. Es una relación que tiene que ver con confianza, con política, y confianza de gestión", aseveró.

Por otro lado, el exvicepresidente, sobre las causas por corrupción que afectan a la exmandataria, subrayó que tanto ella como su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), llegaron para hacer "un proyecto político".

"El Gobierno de Néstor y Cristina no tuvo nada que ver con un proyecto patrimonial personal, de ninguna manera", sentenció, y enfatizó que no sabe "si Cristina puede ir presa o no".

A la pregunta de si es la corrupción la que no deja avanzar a Argentina, Boudou, que se desligó de las acusaciones judiciales que le afectan, se mostró tajante.

"La corrupción es un problema tremendo. Pero el gran problema es que Argentina no ha decidido un rumbo, lleva doscientos años sin decidir un rumbo y un rumbo que le sirva a la mayoría de la población", argumentó.

No obstante, excusó que durante los 12 años que duró el kirchnerismo no se pudo corregir ese camino.

"Íbamos en un camino inicial, pero los países necesitan doscientos, trescientos años para juntar capital humano y capital físico", añadió.

En este sentido, criticó al actual Gobierno de Mauricio Macri, del que dijo "va a un problema de balanza de pagos y va a un problema de sobreendeudamiento".

El exministro reconoció que hay un grupo de la sociedad que quiere que a los altos cargos vinculados al kirchnerismo les "vaya lo peor" y dijo no creer que sea toda la gente que apoya a Macri "ni todos los funcionarios de este Gobierno".

Sobre el futuro político de su sector, Boudou remarcó que en 2019 habrá elecciones presidenciales y van a ser capaces "de organizar una fuerza, un peronismo frentista con muchos aliados que no están de acuerdo con lo que está pasando en la Argentina".

En referencia a la situación que atraviesa Venezuela consideró que "hablar desde acá" de lo que pasa en ese país "es un horror".

"Creo que hay muchas debilidades y creo que hay cuestiones que el gobierno venezolano no ha podido resolver. Y eso hace que parte de la población no lo acompañe. Pero también es un horror parte del bloqueo que hay sobre Venezuela", finalizó.