El ministro francés de Hacienda niega las acusaciones de abuso

El ministro francés de Hacienda, Gérald Darmanin, negó hoy las acusaciones de abuso que ha formalizado contra él una mujer, después de que la justicia archivara el viernes otra demanda de otra mujer por violación, lo que ha generado debate político y mediático sobre su permanencia en el Gobierno.

Darmanin afirmó, en una entrevista radiotelevisada por "RMC" y "BFMTV", que no había pensado en dimitir, que cuenta con la confianza del presidente, Emmanuel Macron, y del primer ministro, Edouard Philippe, y que si se dejara el puesto simplemente sobre la base de denuncias, eso "sería la inestabilidad permanente".

Preguntado por la demanda por "abuso de debilidad" que investiga ahora la justicia, dijo no saber quién le acusa ni tampoco, de forma precisa, de qué.

"No he abusado nunca de ninguna mujer ni he abusado de mi poder", subrayó el titular de Hacienda, que dijo confiar en la justicia para aclararlo todo, después de haber hecho hincapié en que la primera denuncia por violación "se ha archivado dos veces en ocho meses".

Reconoció que esta situación "no es fácil de vivir", pero es algo que le sucede también a otras personas, y no sólo a políticos.

En cualquier caso, consideró que "cuando se sube en la jerarquía política, hay que esperar este tipo de bajezas" y reivindicó el derecho a "la presunción de inocencia".

Hasta ahora, el Gobierno ha defendido a este ministro, como al de Ecología, Nicolas Hulot, del que se ha sabido estas últimas semanas que también fue objeto de una denuncia por violación (archivada por prescripción).

La regla que instituyó Macron es que un miembro del Ejecutivo debe dimitir si es imputado.