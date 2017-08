Los partidos tratan de escenificar una imagen inédita de unidad en la reunión del pacto antiterrorista

Los principales partidos políticos con representación en el Congreso escenificarán este lunes una imagen inédita de unidad tras el doble atentado terrorista de Barcelona y Cambrils que costó la vida a 14 personas y mantiene a 54 personas heridas en diferentes hospitales.

Por primera vez, a la comisión de seguimiento del Pacto contra el Terrorismo Yihadista acudirán las formaciones que ni lo han firmado ni comparten su contenido como Podemos, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya y el PdCat. El acuerdo nació en noviembre de 2015 tras los atentados terroristas en la sala Bataclan de París a propuesta del PSOE. Fue su secretario general, Pedro Sánchez, quien lo suscribió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Después se adhirieron otras formaciones como Ciudadanos, Coalición Canaria, Unió Democrática de Cataluña, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Aragonés y UPyD.

Ni Podemos, que ya acudió como observador en marzo de 2016 tras los atentados en Bruselas, ni Izquierda Unida ni Convergència Nacional de Catalunya ni el PNV, ni ERC llegaron a firmarlo nunca, pese a los reproches que recibieron del resto de formaciones que sí respaldan su contenido.

Este lunes todos, los firmantes y los que no, estarán juntos en la foto para mostrar unidad ante el mayor ataque terrorista que sufre España desde el 11 de marzo de 2004 en Madrid. En dicha cita el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, informará a los representantes del resto de partidos sobre los avances de la investigación y explicará también por qué se decidió mantener el nivel de alerta 4 en la mesa de valoración de la amenaza terrorista que reunió la mañana del sábado en Madrid a los máximos responsables de la lucha antiterrorista en España de la Policía Nacional, Guardia Civil, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza.

Durante todo el fin de semana, el Gobierno de España y el de Cataluña hicieron esfuerzos para no trasladar una imagen de división ante esta tragedia. Mariano Rajoy y Carles Puigdemont comparecieron juntos el viernes tras la reunión de coordinación y luego coincidieron en el minuto de silencio en la plaza Catalunya y en la ceremonia que tuvo lugar en la Sagrada Familia.

El respeto institucional entre los dos Gobiernos se ha mantenido desde que se produjeron los atentados el jueves y solo surgió algún roce cuando el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dio por desarticulado el comando al mediodía del sábado y rápidamente fue corregido por el conseller de Interior, Joaquim Forn, quien recordó que la investigación la lideran los Mossos y que estos no darán por desmontado el comando hasta que no se detenga al último terrorista.

Quien no se ha avenido a participar en la fotografía de la unidad es la CUP que ya ha dicho que no participará en la manifestación del próximo sábado si la encabezan los Reyes de España. Una de sus portavoces explicó que el partido no considera adecuado que la monarquía lidere la marcha mientras mantiene estrechas relaciones con el Régimen de Arabia Saudí, que según la CUP financia al terrorismo islámico.

Balance de las pesquisas y evolución de los heridos

Tres días después de los ataques de Barcelona y Cambrils, los Mossos continúan la búsqueda para dar con el sospechoso número uno, Younes Abouyaaqoub, a quien sitúan al volante de la furgoneta que arrolló a la multitud el pasado jueves mientras tratan de confirmar el supuesto líder del comando, el imán de Ripoll, Abdelbaki Essati, es uno de los terroristas muertos mientras manipulaba explosivos en la explosión del miércoles en Alcanar (Tarragona).

En varios hospitales de Barcelona, el personal sanitario trata de sacar adelante a los 54 heridos de La Rambla que continúan hospitalizados, 10 en estado crítico y 19 graves. El Gobierno catalán ultima las identificaciones de las catorce víctimas mortales.