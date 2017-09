El presidente alemán llama a hacer uso del derecho a voto

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, llamó hoy a sus conciudadanos a hacer uso del derecho de voto y advirtió que quien no vota permite que otros decidan sobre el futuro del país.

"El derecho a votar es un derecho ciudadano. Para mi además en una democracia es el mas alto deber ciudadano", dijo Steinmeier en un mensaje a los alemanes.

"Quien no vota deja que otros decidan sobre el futuro de nuestro país", advirtió el presidente.

Según Steinmeier, nunca antes se había sentido tan claramente que unas elecciones tienen que ver "con el futuro de Europa y el futuro de la democracia", probablemente en alusión al inminente acceso al Parlamento de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

La participación electoral en las elecciones generales alemanas ha tendido a la baja desde 1972, cuando logró su máximo histórico con un 91,1 por ciento.

El mínimo histórico fue en 2009, después de la primera gran coalición presidida por Merkel, con un 70,8 por ciento. En 2013 hubo un pequeño repunte para llegar al 72,4 por ciento.

Normalmente, una alta participación electoral tiende a favorecer a los grandes partidos y perjudicar a los pequeños.

No obstante, no es claro lo que ocurra con AfD ya que ese partido puede movilizar el voto de protesta de derecha que viene de personas que normalmente no se acercan a las urnas.

Recientemente, el ministro de la Cancillería, Peter Altmeier, generó un debate al decir que era mejor no votar que votar por AfD, lo que se le criticó porque implicaba en parte un llamado a la abstención electoral.