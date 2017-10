El líder socialista en el PE acusa a Cataluña y al norte de Italia de insolidaridad

El líder del grupo parlamentario socialdemócrata (SD) en el Parlamento Europeo, Gianni Pittella, acusó hoy a Cataluña y a las regiones del norte de Italia de fomentar las divisiones y la insolidaridad en el seno de la Unión Europea (UE).

"Hay fuerzas trabajando para fomentar divisiones dentro de nuestra Unión Europea. Existe una especie de egoísmo de los ricos, un síndrome de Robin Hood a la inversa", dijo Pittella ante el pleno del Parlamento Europeo durante el debate en el que se hizo balance de la pasada cumbre de la UE.

El socialista italiano, cuyo grupo cuenta con 191 de los 750 diputados de la Eurocámara, se refirió a la crisis institucional en Cataluña y a las regiones italianas de Veneto y Lombardia, donde el domingo hubo un referéndum consultivo para reclamar más autonomía.

En ese sentido, Pittella dijo que no le "sorprende que haya una cuestión de impuestos" en los debates sobre regiones europeas que reivindican más competencias.

"No hay nada de malo en tener más autonomía, pero no a expensas de la solidaridad. Redistribuir los recursos de las regiones más ricas a las más pobres no es un acto de caridad, sino que es la base del pacto de ciudadanía", subrayo.

Pittella fue uno de los líderes parlamentarios con los que se reunió hoy el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, quien ha mantenido varios encuentros en la Eurocámara para abordar la situación de Cataluña.

El europarlamentario independentista Josep-Maria Terricabras (ERC) acusó en el mismo debate al Gobierno español de dirigir una "campaña anti-catalana" por "caminos que pueden coincidir con el delito de odio" por "denunciar y encarcelar a dirigentes sociales de trayectoria limpia, pacífica y ejemplar" y por "anunciar que va a eliminar completamente la autonomía de Cataluña".

"El Gobierno puede estar en desacuerdo con el proyecto separatista, pero no puede, si es democrático, anular las decisiones de los ciudadanos catalanes que, democráticamente y por mayoría absoluta, han elegido a sus parlamentarios y su Gobierno", dijo Terricabras.

En la misma sesión, el diputado de izquierda ecologista Ernest Urtasun (ICV) calificó de "injustas y arbitrarias" las detenciones preventivas de Jordi Sanchez y Jordi Cuixart, los presidentes de las asociaciones proindependentistas ANC y Òmnium Cultural, y señaló respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que "estamos a tres días de un auténtico desastre".

"La intervención de la Generalitat supone la intervención de una institución restablecida antes de la promulgación de la Constitución de 1978 y nos va a llevar a una crisis política y social de enormes dimensiones", añadió.