El 'tramabús' pasa por la Audiencia Nacional mientras declara Aguirre

El "tramabús" de Podemos lleva a cabo hoy su cuarto recorrido por Madrid que le ha llevado a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde esta mañana declaraba Esperanza Aguirre como testigo en el juicio de Gürtel, y a la sede de la empresa OHL mientras se practicaban allí varios registros.

Aguirre es uno de los personajes políticos a los que Podemos señala en el "tramabús" para denunciar los vínculos entre el poder político y económico, y en el que además hoy han incorporado en el frontal del vehículo el rostro del expresidente madrileño Ignacio González, como "invitado especial".

La detención ayer de González ha dado más protagonismo al autobús de Podemos, en el que hoy, entre otros dirigentes, se ha subido el cofundador del partido Juan Carlos Monedero.

Monedero ha subrayado que el "tramabús" sirve para manifestar una preocupación y denunciar las prácticas corruptas de las que se ha beneficiado el PP, sobre el que se ha preguntado si con "casi mil cargos imputados no es una asociación para delinquir a la que se podría aplicar la ley de partidos para declararlo un partido ilegal".

"Si no nos damos prisa, la democracia española está en peligro", ha dicho Monedero a los periodistas en esa parada ante la Audiencia Nacional, donde ha aprovechado también para pedir una "reflexión profunda" a "los votantes del PP para que se den cuenta que están votando un partido que está implicado en la corrupción y vaciando la democracia".

La segunda petición de Monedero ha sido para la gestora del PSOE y Ciudadanos, a quienes pide que piensen si "no están colaborando en toda esta podredumbre" al sostener al Gobierno de Mariano Rajoy y del PP.

En su parada en las cercanías de la Audiencia Nacional, Monedero ha saludado a un grupo de manifestantes que llevaban pancartas pidiendo "Aguirre, di la verdad" y que han jaleado y aplaudido la iniciativa del "tramabús".

Sobre la declaración de Aguirre, la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha señalado: "Es una especie de síndrome de la infanta el hecho de yo no sabía nada y no tenía ni idea. Si no sabia nada tendría que haber dimitido o dimitir hoy por incompetente".

El autocar se ha trasladado después a la sede de la empresa OHL, donde agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando las oficinas en el marco de la operación de la Audiencia Nacional sobre la financiación del PP en Madrid.