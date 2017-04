Gallardón glosa la figura de su suegro falangista en una doble página del ABC

Alberto Ruiz-Gallardón ha dedicado una necrológica a su suegro y exministro de Franco, José Utrera Molina, en una doble página de ABC.

"Me hubiera gustado escribir estas líneas contando únicamente las excepcionales cualidades humanas de Pepe Utrera, un hombre machadianamente bueno y cuyo desprendimiento y caballerosidad no ha podido desmentir nadie que le haya conocido" son las primeras palabras que el exministro de Justicia en el periódico.

Gallardón, que ayer acudió al funeral de su suegro donde se cantó el 'Cara al sol', ha escrito en ABC como miembro de la familia de Utrera Molina: "Su rica vida intelectual y familiar, de la que he tenido la fortuna de ser testigo y partícipe, pero también su propio sentido del saber estar, le pusieron a salvo de esos fantasmas. (...) En su caso el apego a unos principios no se transformó jamás en rencor hacia el adversario. 'Nunca viví estrangulado por la intolerancia', confesaba (Utrera Molina)".

Fragmento necrológica Gallardón a Utrera Molina

El hijo del exministro franquista, Luis Felipe, también le ha dedicado a su padre una carta a dos columnas: "Te has marchado en primavera. No podía ser de otra manera. Te has marchado como soñaste: cara al sol, mirando al mar y sin cambiar de bandera".

También ha hecho referencia a la Ley de Memoria Histórica: "Podrán quitar tu nombre de las calles pero jamás la gratitud de tantas miles de familias a las que procuraste una vivienda digna, escuelas para sus hijos, y tantas y tantas cosas que no cabrían en un libro".