Irena Montera: Carlos Herrera se pone al frente de la campaña machista contra la portavoz de Unidos Podemos

Con su editorial matutino en la Cadena COPE, el periodista Carlos Herrera se ha colocado al frente de una campaña machista contra la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, por hablar de "portavoces y portavozas" en una rueda de prensa.

"A ver, Irene, ¿esto cómo va? ¿Los hombres tenemos voces y las mujeres tenéis vozas?", pregunta el periodista, que asegura que, "cuando uno mete la pata, la recoge y se olvida" y no "huye hacia delante". "Claro, es que entonces, Irene Montera, habrá que reconocer que tú no eres un cargo público, tú eres una carga pública, y como tal, y como ahora queremos ser todos muy feministas, vamos a hacer lo imposible porque nuestro lenguaje acabe en 'a'".

El periodista destaca que este jueves, además del nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo -"al que el PSOE no apoyó porque no es mujer y no le va a dar tiempo al cambio de sexo"-, lo "divertido" estaba en las declaraciones de Montero, "que es la número dos de Podemos por vía conyugal o por vía meritoria".

Según Herrera, la portavoz de Unidos Podemos quiere sumarse "a aquella señora que llegó a ser Ministra de un Gobierno de España", Bibiana Aído, y su "miembros y miembras". "Esta (por Irene Montero) se lo toma en serio y quiere que la Real Academia lo contemple porque es la lucha de la mujer, etcétera, etcétera".

"Ahora resulta que el feminismo consiste en que todas las palabras acaben en 'a'. Y las que acaben en 'a' por si mismas habrá que reforzarlas", dice Herrera que, "si ya nos ponemos a jugar con las 'a' y las 'e'", propone que se llame a "Adriana Lastre" a la Vicesecretaria General del PSOE por salir en defensa de Montero.

Además del comunicador de la Cadena COPE, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, también se burló de la portavoz de Unidos Podemos asegurando que el Gobierno "mejorará mucho el sistema educativo en España".

Las redes sociales se han sumado al llamamiento de Herrera y han criticado a Irene Montero.

Hay que reconocer que la preparadisima Irena Montera no es un cargo público, es UNA CARGA PUBLICA — Teresa Coll (@TeresaColl1) 9 de febrero de 2018

Podemos, Podemas y PSOE molestos y molestas porque el candidato a la vicepresidencia del BCE debería ser una mujer. Deberían postularse las “portavozas” Irena Montera o Margarita Roblas. — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 7 de febrero de 2018