AUDIO | Tensión en la entrevista de Pepa Bueno a Oriol Junqueras en la SER

El vicepresidente de la Generalitat y la conductora de Hoy Por Hoy de la Cadena SER han protagonizado una tensa entrevista

Tras varias respuestas poco concretas, la periodista ha instado a Junqueras a "tratarse como adultos"

"Yo no le dicto las preguntas, espero que usted no me dicte las respuestas", ha replicado el vicepresidente de la Generalitat a Pepa Bueno