Esta es la letra que se ha inventado Marta Sánchez para el himno de España

La cantante madrileña arrancó los aplausos de su público al cerrar su concierto de este sábado en el Teatro de la Zarzuela con su versión particular del himno nacional. Sobre una base de piano, vestida de riguroso rojo y con el escenario iluminado con el rojo y el amarillo de la bandera, Sánchez presentó una versión del himno escrito por ella misma.

"Vuelvo a casa, a mi amada tierra,

la que vio nacer un corazón aquí.

Hoy te canto, para decirte cuanto orgullo hay en mi,

por eso resistí.

Crece mi amor cada vez que me voy,

pero no olvides que sin ti no se vivir.

Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón

y no pido perdón.

Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí,

honrarte hasta el fin.

Como tu hija llevaré ese honor,

llenar cada rincón con tus rayos de sol.

Y si algún día no puedo volver,

guárdame un sitio para descansar al fin."