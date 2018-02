Cospedal firma un convenio que llevará la cultura de defensa a los colegios privados para "vertebrar la nación"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha firmado este martes un convenio con la asociación de centros de enseñanza privados para llevar la cultura de defensa a las aulas y facilitar que profesores y alumnos conozcan la labor y los valores de las Fuerzas Armadas.

Cospedal y el presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Jesús Núñez Velázquez, han firmado en la sede del Ministerio este convenio marco. Hace dos años, el exministro Morenés y Méndez de Vigo ratificaron un acuerdo más amplio para desarrollar medidas y que los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria se familiarizasen con los símbolos nacionales: escudo, bandera e himno, así como la defensa de España.

Tras más de 20 meses sin que los ministerios dieran más señales de vida, el convenio se reactivó el verano pasado, como informó esta redacción. El acuerdo se firmó en diciembre del 2015 y también incluye formación sobre el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas para garantizar "el ejercicio de las libertades cívicas". La decisión final de añadir este temario al currículo recaerá sobre los gobiernos autonómicos.

Desde el Ministerio no han aclarado por el momento a esta redacción por qué firman este convenio, teniendo en cuenta que el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), organismo dependiente del Ministerio de Educación, está confeccionando un conjunto de unidades didácticas para incluir este contenido en el currículum educativo de la LOMCE.

"En otros países está el debate sobre servicios obligatorios o no, aquí hace ya tiempo que terminó pero eso no es óbice ni tiene que ser contrario a que tengamos una auténtica cultura de defensa en nuestro país", ha reivindicado la ministra.

"Enseñar a nuestros jóvenes cómo son sus Fuerzas Armadas y cómo les protegen es una buena manera de reivindicar nuestra nación, inculcar los valores de solidaridad, pertenencia a la nación y defensa de nuestro modelo de convivencia, derechos y libertades y nuestro reconocimiento como españoles", ha subrayado Cospedal.

La ministra ha avisado de que "una sociedad que no sabe defenderse y proteger sus valores es una sociedad llamada a no tener éxito". Y por ello ha insistido en la importancia de inculcar la cultura de defensa a los más jóvenes para que sean conscientes de que no hay derechos sin seguridad.

3.800 centros privados

ACADE es una organización que integra a más de 3.800 centros privados de enseñanza de todos los niveles, desde las escuelas infantiles hasta la universidad. "Una vez desaparecido el servicio militar, hay una separación de los más jóvenes con las Fuerzas Armadas", ha reconocido su presidente.

Jesús Núñez cree necesario que los más jóvenes conozcan la labor de las Fuerzas Armadas y sus valores y que, a la vez, los profesores puedan recibir formación de cultura de la defensa para trasladarla en las aulas.

Para finalizar su intervención, la titular de Defensa ha asegurado que "a través de nuestro modelo educativo podemos enseñar a nuestros jóvenes lo que son sus Fuerzas Armadas y cómo les protegen en el ejercicio de sus derechos y libertades y cómo es una buena manera de vertebrar nuestra nación".