EE.UU. envía una delegación reducida y de menor rango a la Cumbre del Clima de Bonn

El Gobierno de Estados Unidos envía una delegación oficial reducida y de menor rango a la Cumbre del Clima de Bonn (COP 23), frente a la activa participación que tendrán autoridades estatales y locales, como los gobernadores de California y Virginia, para demostrar su compromiso con el Acuerdo de París.

En esta ocasión, Washington no enviará al secretario de Estado, Rex Tillerson, ni al director de la Agencia de Protección Medioambiental, Scott Pruitt.

En su lugar asistirá Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, que encabeza una delegación de solo 48 personas, frente al más de un centenar que componía la participación estadounidense en las últimas dos COP de Marraquech y París.

Esta decisión se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciase que se abandonará el Acuerdo de París y se dejará de contribuir financieramente a estos esfuerzos internacionales.

Sí que estarán presentes representantes de los gobiernos estatales y locales de EE.UU. como los gobernadores de California, Jerry Brown; Virginia, Terry McAuliffe; Oregón, Kate Brown, o Washington, Jay Inslee.

"En ausencia de liderazgo de Washington, representantes de ciudades y estados, empresas y universidades han viajado a Bonn y trabajarán junto a la comunidad internacional para dejar claro que la representación de EE.UU. va más allá del gobierno federal", según un comunicado de la iniciativa "We are still in" (Estamos todavía dentro), en referencia al acuerdo sobre cambio climático de París.

Entre ellos figura el exvicepresidente estadounidense Al Gore y los senadores Ben Cardin, de Maryland; Jeff Merkley, de Oregón, y Brian Schatz, de Hawai.

La Cumbre del Clima de Bonn, que arrancó esta semana, tratará de acordar "la letra pequeña del acuerdo de París" para combatir el calentamiento global, explicó el Gobierno alemán.