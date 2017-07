El máximo jefe de las FARC Rodrigo Londoño dice estar mejor tras el accidente cerebral

El máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, "Timochenko", aseguró hoy que se siente "mucho mejor" despuén de haber sido internado el domingo en una clínica de Villavicencio (centro) por un "accidente cerebral isquémico transitorio".

"Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo", escribió Rodrigo Londopo en su cuenta persona de Twitter.

Londoño fue ingresado el domingo de urgencia en la clínica Cooperativa de Villavicencio en donde permanece en cuidados intensivos.

En un primer informe médico entregado el domingo por la tarde, la clínica informó que la evolución del paciente "ha sido satisfactoria con una mejoría del 90 %.".

El accidente cerebral isquémico habría comprometido el habla y la movilidad del brazo izquierdo del máximo jefe de las FARC, guerrilla que hace su tránsito a la vida civil tras firmar un acuerdo de paz y entregar las armas.

Londoño, de 58 años, también agradeció la atención de los médicos y enfermeras de la Clínica Universidad Cooperativa de Colombia porque han "sido clave para mi recuperación".

En otro mensaje reiteró sus agradecimientos "a los que están pendientes de mi salud. Todo marcha bien, agradezco también al cuerpo médico por sus cuidados".

Desde 2015 a la fecha, Londoño ha tenido varios problemas de salud. Hace ocho meses fue hospitalizado en Cuba para recibir tratamiento coronario, situación que fue catalogada por los miembros del secretariado de las FARC como un "susto" que no pasó a mayores.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y "Timochencko" encabezaron el martes pasado en el caserío de Mesetas, en el departamento del Meta (centro), el acto final de la dejación de armas.