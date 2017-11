La reina Letizia dice que prevención y actitud son claves para vencer cáncer

La reina Letizia afirmó hoy que la actitud es muy importante para vencer el cáncer, y recordó que para combatir la enfermedad es igual de fundamental la investigación, la información y la prevención.

En la clausura de la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer (WCLS, por sus siglas en inglés) en Ciudad de México, la reina explicó la historia de Ana, una sobreviviente de cáncer colorrectal.

"Mi lucha no ha sido contra esas célula malignas; mi lucha ha sido controlar mi estado mental y anímico", le dijo la joven española a Letizia, que es presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Estas palabras le valieron a la reina para dar hoy un claro mensaje: "La importancia de la actitud y el modo en que, interiormente, afrontamos una enfermedad como el cáncer".

Además de ello, remarcó que es muy importante la prevención.

"Porque la prevención es también una actitud. Y va más allá de no fumar, hacer ejercicio, alimentarse correctamente o no exponerse sin moderación al sol, por ejemplo", indicó.

En este sentido, instó a llevar una vida saludable y a dar a las personas "acceso al conocimiento para que sepan las consecuencias que puede tener lo que comen, beben y respiran".

Para tal fin, es imprescindible "el compromiso y capacidad de acción" de los gestores públicos, que deben incluir en su agenda política el cáncer, que en 2015 ocasionó 8,8 millones de defunciones en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la clausura de esta cumbre, que se celebró por primera vez en América Latina y reunió a 300 expertos de 70 países, la reina Letizia felicitó a los organizadores por "el desafío que han planteado en este congreso para disminuir las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles en el entorno de las ciudades".

También tuvo palabras para México y le transmitió en nombre del rey Felipe VI la "admiración por la fortaleza de tantas personas afectadas por los terremotos de septiembre", que dejaron 471 muertos y millones de damnificados.

"Querría también expresar a las familias de los fallecidos y a los heridos el sentimiento de pesar y respeto de todos los españoles. España siempre sentirá a México como país hermano y querido", subrayó.

La reina de España cerró hoy una visita de dos días al país. El lunes acudió la Cruz Roja Mexicana en compañía de la ministra de Sanidad española, Dolors Montserrat, y el embajador de España en México, Luis Fernández-Cid.

En la sede de la institución, habló con rescatistas, médicos y voluntarios de los sismos de septiembre e incluso montó despensas y kits de productos básicos para afectados de los terremotos.

En la tarde del lunes, tuvo una reunión privada de unos 30 minutos con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa, Angélica Rivera.

El mandatario le agradeció el apoyo y solidaridad de su país ante la emergencia por los terremotos.

Además, la reina de España asistió a la cena inaugural de la WCLS, donde protagonizó un divertido momento cuando se movió al ritmo de la canción "Where is the love", interpretada por el cantante Taboo de The Black Eyed Peas.