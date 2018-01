Plataformas de la Dependencia: "Estamos cansados de promesas, necesitamos hechos"

La Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia ha pedido a los políticos que dejen de decir que España ha salido de la crisis, cuando los dependientes permanecen en el olvido, y ha exigido que los partidos hagan menos promesas y más política para que la Ley de dependencia "eche a andar de verdad".

"No necesitamos que en las campañas electorales los grupos políticos se acerquen a hacerse una foto al lado de una silla de ruedas, cuando de verdad los necesitamos es ahora, cuando se hace política, no cuando me prometen que la van a hacer. Estamos muy cansados de las promesas, necesitamos hechos", ha indicado la presidenta de la Coordinadora, Aurelia Jerez.

Tras reunirse con el grupo parlamentario de Unidos Podemos, Jerez ha exigido que los gobernantes dejen de proclamar que la crisis ha acabado "porque hay más de un millón de personas que no han salido de la crisis y parece que el Partido Popular no tiene intención de rescatarlas".

"No se puede salir de una crisis a medias, cuando dejas en el olvido, en la estacada, a cientos de miles de personas que no tienen un futuro y parece que nadie se da cuenta de su situación real, y si se da parece que no les importa", ha continuado Jerez.

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha destacado en declaraciones a los periodistas que la situación de los dependientes es "una vergüenza nacional" y una de "las expresiones de que la salida de la crisis es un mito", ya que cada día mueren en España 90 personas en la lista de espera para unas ayudas por la dependencia que tenían concedidas.

"Ya es hora de poner en agenda un tema que tiene que ver con defender qué significa la patria: la patria no tiene tanto que ver con las banderas y con la pulsera que lleva cada uno, como con cuidar a los compatriotas que han trabajado toda su vida y se han esforzado mucho para que las instituciones públicas les protejan", ha añadido Iglesias.

La Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia también se reunió ayer con el grupo socialista, que le prometió que este tema será "una prioridad" de la formación política de cara a los Presupuestos Generales del Estado.

El PSOE, que considera que el Gobierno está "en deuda" con los dependientes debido a los recortes realizados durante la crisis, trató con la Coordinadora los copagos, el abandono de la financiación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, la protección de los menores dependientes y la revisión de baremos y de la cartera de servicios.