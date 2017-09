El Ayuntamiento de León acuerda pagar 11.000 euros al congreso de columnistas que solo publicita a hombres

11.000 euros. Es el dinero público que el Ayuntamiento de León prevé pagar a los organizadores del Congreso de Columnismo que ha sido objeto de críticas por el cartel que lo anuncia, en el que solo aparecen columnistas masculinos. Así lo especifica el "contrato privado de patrocinio", al que ha tenido acceso eldiario.es, aprobado entre el consistorio leonés y el II Congreso Nacional de Columnismo, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de octubre en la capital. El contrato se aprobó en la Junta de Gobierno Local del pasado 2 de junio.

El documento contradice tanto al Ayuntamiento de León como a los organizadores del congreso, que a preguntas de este diario no aportaron esa información. El Consistorio se negó a concretar en qué consistía su colaboración –la institución aparece en el polémico cartel– y si esta era económica. “No vamos a dar datos porque es que aún no se ha cerrado”, afirmaron hace dos días.

En la misma línea se pronunciaron los organizadores, que aseguraron que desconocían la cantidad final que recibirían del Ayuntamiento porque, de momento contaban con 12 ponentes y la cifra final oscilaría entre 25 y 27. eldiario.es se ha puesto en contacto de nuevo con los promotores del evento, que aseguran que la cifra de 11.000 euros es "solo una provisión de fondos".

La tramitación del acuerdo, a propuesta de la concejala delegada de Hacienda, empezó el 17 de mayo y contó con el informe favorable del jefe de Gabinete de Alcaldía el 25 mayo, que ya concretaba la cifra de 11.000 euros. El cargo se hace a la aplicación presupuestaria de Promoción Turística y cuenta también con el informe favorable de la Intervención Municipal.

En el propio documento se especifica que "el presente acuerdo sustituye a la formalización del contrato" y detalla como "propuesta de resolución" el dinero a pagar. "Contratar con la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio [...] el patrocinio de la celebración en León los días 18,19 y 20 de octubre de 2017 del "II CONGRESO NACIONAL DE COLUMNISMO" con una colaboración económica del Ayuntamiento de León de 11.000€ IVA incluido", reza el primer punto.

El consistorio se justifica

El Ayuntamiento de León ha justificado que se trata de "un acuerdo de la Junta de Gobierno, pero hasta el momento no se ha pagado ni un euro". Que no se pague hasta que el Congreso haya concluido es lo normal en las administraciones, pero fuentes del consistorio insisten en que "si no se celebra no se paga" y en que "se puede echar atrás el compromiso en cualquier momento". Lo cierto es que t odos los contratos pueden rescindirse por incumplimiento. Por su parte, la Diputación de León no ha respondido sobre el tipo de colaboración que hará y si es también económica.

Desbordados por una polémica que les acusa de machismo tras el "avance" del cartel y sorprendidos por la trascendencia, los organizadores han especificado que habrá, al menos, cuatro columnistas femeninas. Una cifra que han utilizado para justificar el cartel duramente criticado en los últimos días: "No trabajamos con cuotas", han asegurado.

Pero no es la primera vez. El presidente de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio, Guillermo Garabito, ya contestaba al mismo reproche sobre lo machista del cartel del pasado año, con tan sólo dos mujeres. " Este año (2016) pasaron por el escenario del congreso Rosa Belmonte o Emilia Landaluce, por ejemplo. Creo que no es ningún problema de machismo. Creo que las mujeres dentro del género son bien visibles, tanto como los hombres. Aquí uno no se hace un nombre por ser hombre o mujer. Sino por su calidad en el oficio. El problema en un congreso, generalmente, suele ser cuadrar agendas. Y 'agendos'", aseguraba.