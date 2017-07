Un festival sueco cancela la edición del año que viene por las denuncias de agresiones sexuales

La organización del festival Bravalla, el más grande de Suecia, han anunciado que no convocarán la edición del año que viene por no haber frenado los casos de agresiones sexuales. El encuentro ha sido cancelado después de las cuatro denuncias de violación y 23 de abuso sexual que se dieron desde el pasado 28 de junio al 1 de julio, cuando se celebró el festival, según informa The Guardian.

Así lo han anunciado los organizadores de Bravalla, que se celebra en la localidad de Östergötland, a través de su página oficial de Facebook: "Algunos hombres, porque hablamos de hombres, parece que no saben comportarse. Es una vergüenza. Por lo tanto, hemos decidido cancelar Bravalla 2018", explican. "No hay palabras para expresar lo tristes que estamos por todo esto. Algo que lamentamos y condenamos. No aceptamos que estas cosas ocurran en nuestro festival".

El año pasado la prensa local también informó de casos de agresiones sexuales durante los días que duró el evento, al que acuden miles de personas, y el primer ministro condenó los hechos y pidió más vigilancia en este tipo de festivales.

"Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para hacer de este un espacio seguro para nuestros visitantes", pero las agresiones sexuales "siguen ocurriendo", algo que se trata de "un enorme problema social" que no se da solo en festival y que se constituye como "un reto que la sociedad tiene que enfrentar", prosiguen en el comunicado.

La organización recuerda el alto número de violaciones que se denuncian en Suecia cada día y asegura estar trabajando activamente en frenar este problema, pero han decidido cancelar la edición de 2018, aunque "vamos a seguir trabajando juntos por un mundo mejor". " Debemos cuidar unos de otros, acabar con el odio y la violencia, y dejar que la música prevalezca", concluyen.