Los parques nacionales de EE UU dan una lección de cambio climático a Donald Trump

Varias cuentas de twitter de los parques nacionales de EE UU se han rebelado contra la incipiente política medioambiental del presidente Donald Trump: tanto el organismo nacional de parques como el microblog del Parque Nacional de las Badlands han molestado al nuevo Ejecutivo con algunos comentarios y han visto sus mensajes evaporados.

El National Park Service retuiteó un par de comentarios sobre la polémica acerca de la asistencia de público a la toma de posesión de Trump y la caída de diversas páginas web de la administración. La cuenta del NPS fue enmudecida por el Gobierno. Luego, un portavoz del servicio dijo que "los retuits han sido inconsistentes con nuestro enfoque para comunicarnos con el público mediante las redes sociales". La cuenta pidió disculpas públicas al volver a funcionar.

Donald Trump ha impuesto un apagón informativo por parte de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA). Así unos días después, la cuenta de twitter del Parque Nacional de las Badlands comenzó a publicar mensajes con datos científicos acerca del cambio climático –el nuevo presidente es un escéptico y ha colocado al frente de la EPA a otro escéptico como Scott Pruitt–.

Datos como: "La concentración de dióxido de carbono en la época preindustrial en la atmósfera era 280 partes por millón. En diciembre de 2016 404,93 ppm". Más tarde escribió "Otra cara de la atmósfera. La acidez de los océanos ha crecido un 30% desde la Revolución Industrial".

Los posts fueron borrados aunque recuperados por medios como CBS que ha recogido la explicación del Gobierno estadounidense: "Varios comentarios fueron colgados por un antiguo empleado. No se nos ha pedido borrarlos pero lo hicimos al darnos cuenta de que la cuenta estaba comprometida".

DYK redwood groves are #1 carbon sink / acre in nature? About 200 tons an acre. More redwoods would mean less #climatechange #climate pic.twitter.com/mHdpRmYEx0