Regresa el concejal de los mensajes machistas, se suma al grupo de gobierno de La Laguna y la oposición protesta

Zebenzuí González, concejal del Ayuntamiento de La Laguna expulsado del PSOE tras hacerse públicos unos mensajes de WhatsApp en los que sostenía: "Y o a follar con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento", ha reaparecido este martes en el pleno del Consistorio tinerfeño, al que no acudía desde el mes de agosto debido a la polémica de sus mensajes hechos públicos por Canarias Ahora el pasado mes de septiembre.

González se sentó en la bancada del grupo de gobierno junto a las concejalas Mónica Martín y María José Castañeda, las dos únicas representantes que le quedan al PSOE dentro del pacto de gobierno entre socialistas y Coalición Canaria (la formación socialista comenzó con cinco ediles al principio del mandato, pero ha expulsado también a Javier Abreu y Yeray Rodríguez), y no ha roto la disciplina de voto del grupo de gobierno a pesar de ser un concejal no adscrito y no tener desde que estalló la polémica ninguno de los cargos que ostentaba hasta antes del verano.

El voto del concejal no adscrito es fundamental para que, junto a las dos concejalas socialistas, Coalición Canaria mantenga junto al PSOE la Alcaldía.

Debido a la presencia de González en el pleno, los grupos de la oposición Unidos Se Puede (USP), Ciudadanos (C's) y Por Tenerife-NC (XTF-NC) se pusieron de pie e hicieron un minuto de silencio como señal de protesta. La otra formación en la oposición, el Partido Popular (PP), no se unió a la protesta, pero su portavoz, Antonio Alarcó, explicó en Twitter que el PP " siempre ha condenado firmemente y desde el primer momento la actitud de Zebenzuí, y debe entregar el acta".

Los concejales no adscritos mantienen sus derechos políticos y económicos y por tanto, por asistencias al pleno, cobran 180 euros, mientras que en el caso de las comisiones son 150 euros. En líneas generales, estos ediles tienen voz y voto en las sesiones plenarias y en los órganos colegiados de los que forman parte, tienen derecho a presentar mociones y proposiciones.

A principios de noviembre, la Fiscalía Provincial archivó la denuncia del Ayuntamiento al concejal, pero le recordó que tiene competencias legales para "comprobar mínimamente si lo expresado por el denunciado responde a hechos por él perpetrados con apariencia de infracción penal".

El Partido Popular, después de no protestar en el pleno, ha emitido un comunicado en el que ha solicitado a González que entregue su acta de manera inmediata. "Su presencia le hace un daño incalculable a la vida política municipal y a la imagen del propio Ayuntamiento", asegura el portavoz de los populares laguneros, Antonio Alarcó.

Alarcó insiste en que hay que tener “tolerancia cero” ante los actos protagonizados por el exedil socialista, “al que hemos solicitado su dimisión como concejal y la entrega de su acta. Fuimos los primeros en hacerlo y no cesaremos en ese empeño. El Partido Popular siempre ha votado que Zebenzuí González debe entregar su acta. Es un grave error personal su presencia aquí. Solo le perjudica a él y a la institución”, asegura.

En opinión del portavoz de los populares laguneros, “la presencia de González contamina el poder de decisión del pleno del Ayuntamiento de La Laguna, y es algo que no podemos aceptar bajo ningún concepto”.

Además, el PP ha pedido en el pleno dejar sobre la mesa el cambio de las comisiones porque los concejales no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez van a seguir participando como miembros del PSOE.