Así será la jornada de investidura (oficial y no oficial) en Washington

Trump comenzará el día con un café junto a Barack Obama. Luego asistirá a una ceremonia religiosa en la iglesia de San Juan, según la NBC Washington.

Antes del acto de investidura, las puertas se abrirán al público a las 6 de la mañana (12.00 hora española) para comenzar los registros de seguridad. Según el Comité Conjunto del Congreso para las Ceremonias de Investidura (JCCIC, por sus siglas en inglés), aquellos que posean entrada podrán entrar en una de las seis áreas, dependiendo del color de su entrada. Advertencia: no está permitido ingresar con palos para selfies (ni con muchos otros elementos).

Attending #inauguration2017? Logistical information for the 58th Presidential Inauguration can be found: https://t.co/VGmlVuVTee pic.twitter.com/i7q7IYJfIx