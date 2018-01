Un político de la extrema derecha alemana se convierte al islam y deja el partido

Una portavoz del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), que hace campaña con un programa antimusulmán, ha confirmado que uno de sus políticos se ha convertido al islam y ha dejado el partido.

Arthur Wagner, miembro destacado del partido en el Estado de Brandeburgo, ha dicho que no comentará las razones por las que ha dejado el partido, pero ha confirmado a un diario berlinés que se ha convertido al islam y que el 11 de enero renunció a su afiliación a AfD.

"Es un asunto privado", contó a Der Tagesspiel, añadiendo que había sido decisión suya abandonar el partido.

Un portavoz ha señalado que no estaban preocupados por la conversión de Wagner y también ha confirmado que no le presionaron para que se fuera. Sostuvo que no sabía de su conversión cuando anunció su salida.

"El partido no tiene problemas con ello", dice Daniel Friese, portavoz de AfD en Brandeburgo. Ser musulmán no era un impedimento para ser miembro del partido, explicó Friese, a pesar de que los lemas de campaña de AfD antes de las elecciones generales de septiembre eran "El islam no tiene cabida en Alemania" y "Contra la islamización de Alemania".

El partido ha sido acusado de promover el resentimiento hacia los miles de refugiados musulmanes viviendo en Alemania. "AfD tiene grupos específicos para musulmanes, cristianos y homosexuales", dice Friese.

Wagner, que antes formaba parte de la Unión Demócrata Cristiana y se unió a AfD en 2015, es un miembro activo de la comunidad ruso-alemana y es el vicedirector del comité regional ruso-alemán. También ha hecho de traductor para refugiados de Chechenia.

Se cree que es el primer miembro de AfD en convertirse al islam después de unirse al partido, aunque el portavoz de AfD dice que hay otros musulmanes en las filas de la formación política.

Tras las elecciones de septiembre, el AfD entró por primera vez en el Bundestag, el Parlamento alemán, y lo hizo como tercera fuerza política. Si las negociaciones para formar un Gobierno de coalición entre la alianza conservadora de Merkel y los socialdemócratas transcurren con éxito, AfD se convertirá en el principal partido de la oposición en el Bundestag, obteniendo el derecho a hablar en segundo lugar en los debates, después de un miembro del gobierno.

El caso de Wagner, aunque considerado muy fuera de lo común, se está comparando en los medios alemanes con el de Arnoud van Doorn, un miembro del Partido por la Libertad del ultraderechista holandés Geert Wilders, al que le pidieron que abandonara el partido en 2013 cuando se hizo público que se había convertido al islam y había viajado a Arabia Saudí en peregrinación a la Meca.

Traducido por Marina Leiva