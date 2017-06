El mundo no soporta a Trump

El mundo tiene una opinión deplorable sobre la presidencia de Donald Trump, según un estudio de Pew Research Center elaborado con encuestas en 37 países. Sólo en dos países –Israel y Rusia– los encuestados tienen mejor imagen de Trump que la que tenían de Barack Obama.

De los más de 40.000 entrevistados en 37 países entre el 16 de febrero y el 8 de mayo pasado, solo el 22% afirma tener confianza en Trump, mientras que el 74% asegura no tenerla.

En contraste, en los meses finales del mandato de Obama, el 64% indicaba confiar en su liderazgo frente al 23% por ciento que sostenía lo contrario. Esos fueron los meses en que la popularidad de Obama era mayor en su país.

Trump ha arrastrado en su caída a la imagen exterior de EEUU. Ahora, con él en la Casa Blanca, el 49% de los entrevistados tiene una impresión favorable del país, frente al 64 % que la tenía en la época de Obama.

El declive en la confianza en el liderazgo del presidente de EEUU ha sido más pronunciado entre los aliados tradicionales de Washington en Europa y Asia, y en las naciones vecinas, México y Canadá.

Por primera vez desde que se realiza esta encuesta, los canadienses dicen tener una opinión negativa sobre el papel de EEUU en el mundo. En España sólo el 7% tiene confianza en Trump. En México, son dos puntos menos.

