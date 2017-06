Manipulaciones asquerosas

A mi me parece estupendo que haya ciudadanos que no traguen a los de Ahora Madrid. Puedo asimilar que haya partidos y empresarios y ciudadanos y hasta medios de comunicación que abominen de lo podemita. Hasta acepto que existan los que simplemente no tragan a la Mayer y a Sánchez Mato y aquellos a los que se les revuelve la entraña cada vez que ven a abuelita Carmena, como gustan de llamarla. Todo eso es libre. Yo lo que no soporto es la mentira y la manipulación para conseguir finalidades políticas que parece que no se pueden obtener de buena lid.

Ya les dije en mi anterior artículo que me parece una estupidez que haya partidos que se empeñen en dejar al descubierto el calcañar para que se lo muerdan las serpientes, comprometiéndose en sus códigos éticos a cuestiones que no sólo no son necesarias, sino que son injustas.

No obstante lo peor es comportarse como si la realidad no existiera. Eso es justo lo que hace nuestro vilipendiado Trump y sus sacerdotes de la postverdad, y eso es lo que está haciendo el Partido Popular y sus medios mariachis en lo relativo a la espuria querella contra los concejales Mayer y Sánchez Mato. En un arranque de cinismo, y tras adoptar las mejores premisas de Sunz Tzu, el Partido Popular corre más que nadie y presenta una querella contra ellos como cortina de humo sobre el verdadero problema que late detrás que no es otro que la sospecha fundada de que hubo manejos extraños en la contratación del Open Madrid de Tenis. Así antes de verse envueltos en un nuevo escándalo corren al juzgado, a sabiendas de que la aceptación a trámite de la querella es casi automática, para poder lanzar tinta y mierda por todos los medios a su alcance.

No soporto las manipulaciones, así que habrá que intentar que primen los hechos. Lo cierto es que cuando los nuevos gestores llegan a la sociedad municipal Ahora Destino, se encontraron con que ésta prácticamente no tiene capacidad para cumplir su función o emprender nuevos proyectos. ¿Por qué? Eso querían saber ellos y se les informó de que el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos del Open Madrid se comía casi todos los recursos. De hecho, estos pagos ponen en riesgo hasta la viabilidad de la empresa.

En esas circunstancias parece bastante razonable intentar saber por qué se ha endeudado a una sociedad que maneja dinero de todos los ciudadanos con tales cargas económicas que impiden que cumpla su objeto. Así que los concejales acudieron a los servicios jurídicos municipales, pero estos les informan de que no son competentes para emitir dictámenes sobre ese tipo de sociedades públicas. La propia Madrid Destino no tiene servicios jurídicos propios y los afanosos concejales preguntan cómo debe hacerse entonces. Es la dirección legal de la empresa pública la que les informa de que ya hasta en nueve ocasiones anteriores -con el PP gobernando- se han solicitado dictámenes jurídicos a bufetes externos en diversas materias. De hecho, muchas administraciones públicas lo hacen cuando precisan informes jurídicos muy especializados. Pregúntenles a los despachos de abogados especializados y les dirán que está a la orden del día.

Tampoco es cierto que los concejales se gastaran 100.000€ en los informes jurídicos. Ni siquiera este dato es verdadero. Los dos informes costaron 50.000 € en dos pagos distintos de 26.000€ y 24.000€ que no se partieron para saltarse ninguna norma, que ya veremos que no les afecta, sino porque uno de los bufetes es especialista en derecho civil y derecho contencioso-administrativo y el otro en derecho penal y, por lo tanto, ninguno podía pronunciarse sobre la parte que hizo el otro.

Mentira es también que se hayan saltado el procedimiento de contratación vigente en la Administración. Los encargos externos se han hecho según la norma aplicable a Madrid Destino que promulgó el PP. En concreto, para minuciosos, del artículo 3 del la Ley Marco de Contratos del Sector Público, un texto refundido. Además de los específicos dcontenidos en Instrumentos de Contratación de Madrid Destino, que también habían usado los de Botella. En virtud de ellos, los denominados “encargos profesionales” de la empresa pública no tienen que licitarse. Así que toda esa mandanga del fraccionamiento para disimular parece que viene de quiénes están tan acostumbrados a hacerlo así, que entienden que todos funcionan como ellos.

Aquí lo verdaderamente importante es la posibilidad de que el dinero de los madrileños se haya malversado en los contratos del Open y no la huída hacia adelante de los populares. Lo sospechoso es que desde 2001 la cantidad que los madrileños pagan por los “derechos de sede” y los “derechos de publicidad y promoción” se haya multiplicado por diez sin que se alcance a ver las mejoras para la ciudad que apoyan tales pagos. Lo que huele mal es que a partir de 2009, la cuestión del Open se separe en diferentes partes y negocios jurídicos, unos de los cuáles se realizan por el Ayuntamiento y otros por Madrid Destino y otras empresas municipales, sin que se pueda averiguar la razón de esta dispersión si no contemplamos la de disimular el inusitado incremento de las cantidades pagadas.

Esto es lo que vieron Mayer y Mato y lo que de hecho han denunciado en la Fiscalía. Es fastidiado, por no decir jodido, tener que aguantar que te linchen por querer aclarar cuestiones tan extrañas como que habiendo un convenido vigente de 2009 a 2013 por una cantidad, en 2010 el Ayuntamiento lo vuelva a negociar para pagar EL DOBLE sin que se añada nada nuevo excepto la grabación de un spot publicitario de veinte segundos y el derecho del Ayuntamiento a participar en la entrega de premios. ¿De verdad nos interesaba a los madrileños renegociar un contrato que ya teníamos y pagar el doble para obtener eso? ¿Lo harían ustedes para un contrato propio? ¿Les parece raro que Meyer y Mato quisieran saber por qué se había hecho eso? Yo también quiero saberlo.

Es mentira pues que las dudas sobre la renegociación de convenios se expliquen por la ampliación al tenis femenino como pretende el PP. Eso no explica estos poltergeist que les estoy contando. Y también me indigna que acusen a Carmena de haberlos prorrogado ella también, cuando el problema no es de prórroga llegado el vencimiento sino de renegociarlos para pagar más antes de tiempo.

El caso es que ahora el Open Madrid de Tenis le cuesta a los ciudadanos diez veces más que en 2001 y que no está claro por qué. ¿No quieren los ciudadanos que esto se investigue? Porque oler huele a demonios y a malversación de fondos públicos. Y aquí hablamos de millones.

Me indigna la manipulación hasta extremos difíciles de soportar. Me enfada el tráfico de datos parciales y erróneos que se está produciendo en los medios para enfangar una situación que no va a acabar como desean. Al tiempo.

Es perfectamente lícito que quieran acabar con Ahora Madrid, con Carmena y con los podemitas, pero en buena lid. Es asqueroso que pretendan llevárselos por delante con una querella espuria y llenándonos el espacio público de mierda y de mentiras.