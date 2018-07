Cuatro retos para AMLO y un nuevo México

El drama de la migración



Miles de personas cruzan el denominado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) para huir de la violencia y la persecución en sus países de origen. Aunque el foco mediático está al otro lado de la frontera, con la infame política de separación de familias de la administración Trump, la práctica de devolución de personas que lleva a cabo México es igualmente cruel.



Es cierto que las autoridades estadounidenses deben poner fin tanto a la separación como a la detención de familias cuando llegan a la frontera de Estados Unidos y México para solicitar asilo. Pero México, por su parte, también debe llevar a cabo cambios en su política de devolución de personas, sin tener en cuenta los riesgos para su vida y su seguridad cuando regresan y, en muchos casos, sin aportarles la debida información y violando al hacerlo el derecho internacional e interno. Y es que en 2017 México recibió 14.596 solicitudes de asilo, frente a las 1.296 de 2013, un aumento que se produce fundamentalmente por el incremento de la violencia extrema en los países del Triángulo Norte.

Migrantes en la frontera de México en Tapachula, Chiapas / Sergio Ortiz/ Amnesty International

“Aquí no nos interesa la vida de ustedes. Aquí hacemos nuestro trabajo que es deportarlos”, cuentan sobre los agentes del Instituto Nacional Migración (INM) algunos de los testimonios recabados por Amnistía Internacional, entre los que se encuentra el caso de Saúl, asesinado tres semanas después de que el INM lo deportara ilegalmente a Honduras.



2. La violencia y las desapariciones forzadas. Nos faltan al menos 35.410 personas

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se desconoce la suerte o el paradero de 35.410 personas en México, aunque la cifra podría ser más alta. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre de 2014, es, desgraciadamente, es solo un ejemplo de una investigación profundamente defectuosa como las que se llevan a cabo en el país que, más que tratar de encontrar la verdad, lo que parece es que intentan que ésta no salga a la luz. A pesar de la nueva Ley General de Desapariciones Forzadas aprobada en 2017, AMLO tiene un gran reto para acabar con la impunidad que rodea a esta terrible violación de derechos humanos que provoca sufrimiento en miles de familias de los y las desaparecidas y es, fundamentalmente, dotarla de recursos.

Aunque el caso de los 43 estudiantes de Iguala tuvo mucha repercusión mediática, la realidad es que en el país más de 35.000 personas se encuentran en paradero desconocido// Amnesty International/Sergio Ortiz Borbolla



A las desapariciones se suma una violencia en el país que el año pasado alcanzó su punto más alto desde el inicio de la anterior legislatura en 2012. AMLO se enfrenta a que en 2017 se produjeran 42.583 homicidios registrados en todo el país. En diciembre pasado el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permitía la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía sin incluir disposiciones efectivas que garantizaran la transparencia, la rendición cuentas ni la supervisión civil. No parece la mejor de las propuestas legislativas cuando se sabe que los miembros de las fuerzas armadas han sido responsables de violaciones de derechos humanos, entre ellas la tortura y otros malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.



Claudia Medina, torturada, incluida mediante violencia sexual, por soldados de la marina mexicana y finalmente liberada, lamenta que nadie haya pagado por lo que le sucedió: “No permitiré que ni una sola mujer más sea torturada en México”, aseguraba a Amnistía Internacional. Han pasado más de dos años desde esa frase.



3. La ley del silencio: criminalización de los defensores de derechos humanos y asesinatos de periodistas