El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra lanza subvenciones para deportistas no profesionales destacados

Está demostrado que practicar deporte es altamente beneficioso para la salud: mejora las capacidades cognitivas, reduce el estrés, contribuye al fortalecimiento óseo y es una parte importante de las estrategias preventivas para muchas afecciones crónicas, y problemas de salud mental. Sin embargo, su práctica reglada no está exenta de costos, advierte Vanesa Claro, directora del Club Gimnástico Al-Kalat. Competir en gimnasia acrobática, por ejemplo, puede suponer un coste de hasta 800 euros anuales si se tienen en cuenta tasas de federación autonómica y nacional, el coste de las competiciones cuyos gastos de transporte y alojamiento corren a cuenta del deportista, la tasa de inscripción en el centro y la mensualidad del mismo. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, consciente de este problema, ha aierto una línea de subvenciones para deportistas alcalareños no profesionales. Con estas ayudas, que ascienden a un presupuesto de 60.000 euros, el Consistorio quiere consolidar la progresión de los deportistas durante la temporada 2023/2024.

Alejandro Gómez, deportista del Club Gimnástico Al-Kalat y beneficiario de estas ayudas en anteriores ediciones, ha expresado la importancia de que se incentiven a nivel municipal este tipo de apoyos financieros para los jóvenes deportistas. Junto a su pareja de competición ha obtenido notables logros, siendo primero en Andalucía y tercero en España en su categoría en el año 2021, y campeón de Andalucía y primero en España en un ejercicio en 2022. Gómez ha explicado que la obtención de estas ayudas no está exenta de méritos, ya que para recibirlas debes ser el mejor en la baremación de tu categoría, ya sea a nivel autonómico, nacional o internacional. Algo que Gómez considera que debería reconsiderarse de cara a otros años: “Si quedas en una segunda posición no recibes la ayuda, y llegar segundo en cualquier campeonato no es fácil, también tiene mucho mérito y esfuerzo detrás”.

Un incentivo al deporte alcalareño

Los deportistas que deseen solicitar esta subvención deben estar empadronados en Alcalá de Guadaíra y haber participado en competiciones de alto nivel a nivel autonómico, nacional e internacional durante la temporada mencionada. La solicitud debe estar acompañada de la documentación federativa correspondiente y cumplir con lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y las bases reguladoras respectivas. El delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha destacado que “es un esfuerzo que realizan llevando el nombre de Alcalá a muchas localidades y competiciones, y de esta manera queremos mostrarles nuestro apoyo y compromiso”.

Plazo de presentación de solicitudes

Una vez que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, los deportistas tendrán 20 días hábiles para presentar sus solicitudes. Además, el delegado ha informado que desde la Delegación de Deportes se ofrecerá asesoramiento para ayudar en las solicitudes, facilitando toda la información necesaria una vez se publiquen las bases de la convocatoria y los requisitos necesarios.