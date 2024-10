Viajar a California y abrir una puerta al emprendimiento desde la universidad: el “cambio de mentalidad” de Lucía López

Cuando Lucía López comenzó el doble máster de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática en la Universidad de Sevilla (US) no contemplaba el emprendimiento como salida laboral porque lo veía como “algo muy lejano y para gente rica”. Sin embargo, después de ganar el XIX Concurso de Ideas de Emprendimiento de la Hispalense y recibir como premio una estancia en el Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp de la Universidad de California-Berkeley, ahora siente que “es una opción real”.

El bootcamp de la UC Berkeley consiste en un programa intensivo de emprendimiento basado en el aprendizaje inmersivo para la creación de nuevas empresas. Se trata de “una experiencia única” en una de las instituciones más destacadas de Silicon Valley, durante la cual los participantes reciben mentoría personalizada por parte de empresarios e inversores expertos de la industria.

“Hasta que no he tenido esta oportunidad, ni se me había pasado por la cabeza emprender, me parecía impensable”, reconoce Lucía López, quien resume los cinco días que pasó en la Universidad de California como “un cambio de mentalidad” que le llevó a pensar que “sí se puede”.

Todo empezó al cursar una de las asignaturas obligatorias del máster sobre emprendimiento. “Piensas que son cinco créditos más que hay que aprobar, pero no te planteas que pueda llevarte a algo así”, confiesa la estudiante de Ingienería que creó junto a otros compañeros de clase la empresa BiosensorMed, dedicada al desarrollo y comercialización de biosensores basados en material 2D para el sector médico. Lucía lo concibió como un trabajo académico más, pero resultó ser el “mejor proyecto presentado por estudiantes” en el XIX Concurso de Ideas de Emprendimiento, destacando entre más de 450 participantes.

De un trabajo académico a una alternativa real

Al ganar este certamen, ella y su compañero Santiago Moreno viajaron en agosto hasta California para representar a la Universidad de Sevilla en el prestigioso Berkeley Method of Entrepreneurship Bootcamp en la UC Berkeley. Fueron cinco días intensos en los que recibieron conferencias, trabajaron en equipo junto a otros estudiantes de todo el mundo y conocieron a inversores y empresarios de renombre. Cinco días que marcaron “un antes y un después” en la forma en que Lucía percibía el emprendimiento.

“En España los jóvenes vemos el tema de emprender muy crudo, pero después de ver la mentalidad que hay allí, sientes que hay mundo más allá y que existen facilidades y lanzaderas que hacen que sea mucho más real de lo que me había imaginado”, cuenta la estudiante de Ingienería.

Por eso, para Lucía la estancia en Berkeley fue una inyección de “motivación”, además de una oportunidad para mejorar en idiomas, descubrir nuevas culturas al entrar en contacto con diferentes nacionalidades y entablar redes con “empresarios e inversores muy importantes de todo el mundo”. “Me sentí muy afortunada de recibir los consejos de mentores muy prestigiosos, que no nos trataban como un alumno más, sino que se mostraban muy cercanos y dispuestos a ayudarnos”, recuerda la estudiante de la US.

Antes, “lo veía como muy lejano y ahora siento que tengo nociones del mundo real”, afirma Lucía López, quien si bien en estos momentos está centrada en terminar su doble máster, no descarta continuar explorando la vía del emprendimiento. De hecho, ahora con perspectiva siente que la Universidad de Sevilla, con ese tipo de asignaturas y concursos, ofrece “una oportunidad a la que se le puede sacar el máximo provecho”.

“Al principio me lo planteaba como una asignatura más que había que aprobar porque no veía ninguna posibilidad de ganar, pero ahora me doy cuenta de que si te lo tomas en serio, se puede, porque te dan todas las facilidades del mundo y si presentas un proyecto en condiciones, puede salir adelante, tanto en el concurso de Sevilla como allí en Berkeley, porque hay inversores reales a los que puede interesarles”, argumenta, lanzando su particular consejo a otros estudiantes.