'Tungui', del sedentarismo a subcampeona de la Titan Desert

Hace unos días, un hotel de Sevilla acogía la presentación de una deportista sevillana en su nuevo equipo. Era una más de las muchas citas que se convocan cada día para distintas disciplinas, aunque en esta ocasión llamaba la atención porque se trataba de conocer a 'Tungui' , una deportista de élite que hacía relativamente poco que su vida no tenía nada que ver con la alta competición.

Se llama Luisa Cuenco, vive en la localidad sevillana de Gelves, y era la nueva incorporación al equipo de las "Woman bike evolution", en busca del merecido patrocinio para su éxito deportivo. Días después, marchaba hacia la Titan Desert, quizás la prueba ciclista más dura y exigente que se conoce. En la categoría mixta se colgaba la medalla de plata.

Tungui llegaba de colocarse la primera en M40F en BBR (Berrea Bike Race) 2021 y ahora era una de las últimas incorporaciones como embajadora de la marca deportiva BRK23.

Cansada de no hacer nada

Sin saber que su vida pasaría por el deporte, un día se compró unas zapatillas deportivas y comenzó a andar. Primero, con las vecinas, que se quejaban de su velocidad, y sus paseos veloces se convirtieron en carreras, hasta que su fisioterapeuta le recomendó la bicicleta para evitar lesiones.

El contacto entre Tungui y las Woman Bike Evolution se produce a través de Fillo, un vecino de Gelves, también amante del ciclismo y que conocía a ambas partes. A partir de ahí, su vida se sube a una bicicleta, porque "con constancia y esfuerzo podemos ir abriendo camino", dice en referencia a las mujeres que, como ella, se han podido encontrar obstáculos para su superación personal.

Abriendo camino

Es la pequeña de seis hermanos y la única chica. Estudió ingeniería agrícola. Su madre siempre intentaba que, si jugaba a algún juego "de niños", no se frustrara y se saliera de él: "Somos unas pocas las que vamos abriendo camino, pero hay una gran masa de mujeres detrás y así, vamos a conseguir muchas cosas".

"Si llego a saber que esto es así, hubiera estado desde los 14 años montada en una bici", explica para concretar que "una parte del día la dedico a mi trabajo y otra a ser madre con una niña de diez años y ama de casa. El resto, a la bici". Es coordinadora de Seguridad y Salud en obras eléctricas y Técnica en Prevención de riesgos laborales.

Así, explica que la cuando la gente la veía tan motivada y le preguntaba, pero, ¿tú a dónde quieres llegar? Ella respondía: "Yo, a hacer la Titan Desert, y me decían que estaba loca". Esa locura la ha llevado al subcampeonato junto al onubense Ultra Chamba como pareja.

No es de extrañar que, nada más terminar la prueba, escribiese en sus redes sociales que se llevan "la mayor lección de vida y una experiencia que se clava bien en el corazón. He reído, llorado y emocionado muchas veces en estos días y eso es señal de que lo he vivido como debe ser, con puro sentimiento y exprimiendo cada momento, haciendo amigos que van a durar para toda la vida".

Una corta pero intensa vida deportiva

En su corta vida deportiva, cuenta ya en su haber con una primera General femenino en la "Ultra maratón Huelva extrema 2019", primera en el M40F "Open de Andalucía Gerena 2019", primera clasificada pareja mixta "Vuelta a Carmona 2020" o primera M40F en el "Campeonato de España XCM 2021". Entre sus metas y sueños, están ahora la Non Stop Madrid-Lisboa 2022 o la Swiss Epic 2022.

Su equipo, el Woman Bike Evolution, fue fundado en 2016, como derivación del Woman running evolution. Sus precursoras son Paqui González y Toñi Fernández, dos mujeres muy vinculadas al mundo del deporte y creadoras también, de otros clubes similares, en el municipio sevillano de Espartinas.

Este club tiene como objetivo principal iniciar a la mujer en el mundo del deporte, dar visibilidad a las enfermedades y trastornos de salud mental y luchar por una total igualdad en el ámbito deportivo.

Este vínculo entre ambas partes crea la fuerza necesaria para dar voz al mundo deportivo y espera así conseguir su meta, para que el deporte femenino se vea beneficiado a la hora de conseguir patrocinios que se les resisten.