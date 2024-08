Desmintiendo el mito del 'delincuente migrante'

Este domingo, mientras hacíamos castillos de arena en una de las paradisíacas playas de la bahía de San Diego, California, a solo 20 minutos de mi casa, me preguntó un amigo si era verdad que las políticas del presidente demócrata Joe Biden eran “débiles” en la frontera.

Él no es el único con esta duda, porque a menos de tres meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la inmigración es una de las mayores preocupaciones de los electores. El 28 por ciento de los encuestados por la agencia Gallup en febrero dijo que el principal problema del país es precisamente ése, por encima de la inflación, la economía y el crimen.

Y no es extraño cuando la derecha política y mediática de este país lleva meses empujando la retórica del delincuente migrante (en inglés, migrant crime). En algunos casos, los delitos puestos al frente de las noticias nacionales en la cadena conservadora Fox News ni siquiera habían sido cometidos por migrantes, simplemente por personas que hablan español. Porque, por si alguien no se había dado cuenta, de este lado del charco los que hablamos español somos los inmigrantes, los criminales, los que traen el fentanilo del sur de la frontera.

Este mismo fenómeno lo hemos visto este verano en España con el asesinato de un menor en Mocejón (Toledo), que durante los primeros días de la investigación se especuló en redes sociales había sido cometido por una persona de origen magrebí. Una acusación que la Agencia EFE tuvo que salir a desmentir por su perseverancia en ciertos círculos.

Es esta misma agencia la que informaba en junio de que la quinta parte de las informaciones falsas sobre inmigrantes recogidas por una red europea de verificación alrededor de las elecciones europeas intentaban criminalizar a los inmigrantes.

Las comunidades donde se concentran más inmigrantes, el número de delitos baja, no sube. Y es que, en Estados Unidos, las personas migrantes sin documentos entran a la cárcel un 33% menos que la población en general

Pero, ¿hay algo de verdad en esta idea de que las personas que se cambian de país lo hacen para delinquir, o con la idea de cometer crímenes?

Respuesta corta: no.

Respuesta larga: también no. Pero aquí hemos venido a dar respuestas razonadas, así que si mi experiencia como inmigrante y como reportera de migración no les vale, aquí les tengo taza y media de estudios y análisis comparativos, en este caso de Estados Unidos, que por ser supuestamente un país “de inmigrantes”, tenemos experiencia en el tema.

Los autores de este estudio publicado en el Journal of Ethnicity in Criminal Justice analizaron datos de crimen a lo largo de 40 años, y concluyeron que las comunidades donde se concentran más inmigrantes, el número de delitos baja, no sube. Y es que, en Estados Unidos, las personas migrantes sin documentos entran a la cárcel un 33% menos que la población en general.

Este análisis de los datos de crímenes en los condados cercanos a la frontera sur de Estados Unidos (como el de San Diego, donde me encuentro) revela que no hay aumento en la criminalidad en zonas de alto influjo de migrantes.

Como emigrante andaluza, como persona que ha recogido sus bártulos para empezar de nuevo en otro sitio ya no me acuerdo cuántas veces, ya he tenido bastante de esta retórica absurda, clasista, racista y recalcitrante.

No es que los inmigrantes nunca cometan delitos, o tengan que ser perfectos para ser admitidos en otro país. Es que estadísticamente no influyen en la cantidad de crímenes en una comunidad, por mucho que algunos quieran.