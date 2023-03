Moreno Bonilla despide a 8.000 sanitarios mientras regala 243 millones “opacos” a la sanidad privada

El Gobierno de Moreno ha desviado 243 millones de euros de la sanidad pública a la sanidad privada. En Andalucía es la primera vez en la historia que se pone precio a la sanidad pública con el objetivo de que las empresas privadas hagan negocio.

Son contratos a dedo, sin control, ni publicidad o concurrencia competitiva con clínicas y hospitales privados. Unos contratos, que por cierto, siguen vigentes en la actualidad -hasta el 30 de junio de 2023-, dos años después de que quedase derogado el marco legal extraordinario habilitado por el Gobierno de la nación para hacer frente a la pandemia. Se trata de una información destapada y publicada por elDiario.es Andalucía.

Y aunque el presidente andaluz ahora trate de restarle importancia e intente escabullirse, debe aclarar, y cuanto antes, ante la ciudadanía todas estas adjudicaciones “de emergencia” a empresas sanitarias privadas durante dos años en lugar de destinar todos estos recursos a fortalecer la sanidad pública.

Hay quien piensa que todo este deterioro en la sanidad pública se soluciona haciéndose un seguro privado; creen que con poner un dinerito todos los meses ya está arreglado. ¿Y si no tienes dinero para poder pagarlo?

243 millones de euros es mucho dinero. Con esta cantidad se podrían haber contratado 4.800 médicos de primaria o 7.000 sanitarios para reforzar la sanidad pública, pero el presidente andaluz del PP optó por destinar todos estos recursos a la privada. Mientras, al mismo tiempo, echaba a la calle a 8.000 sanitarios andaluces y recortaba la productividad para el resto del personal sanitario.

Desde el PP andaluz tratan de justificar lo injustificable argumentando que estos 243 millones desviados a la sanidad privada fueron para reducir las listas de espera. ¿Por qué insultan la inteligencia de los andaluces? ¿A qué listas de espera se refieren? Hoy más del 10% de los andaluces están en lista de espera, concretamente hay 843.945 personas. Si hablamos de listas de espera quirúrgica, Andalucía es la segunda región con los datos más elevados, 136.000 pacientes andaluces esperando a una operación, con un tiempo medio de espera que alcanza los 110 días.

La realidad es que Juanma Moreno siempre ha tenido muy claro que iba a deteriorar la sanidad pública para favorecer el negocio de la privada. Buena muestra de ello lo constituyen la derivación de fondos públicos para estos contratos a dedo de muy dudosa legalidad, pero son múltiples los ejemplos. Tanto es así que recientemente conocíamos una estadística sobre que la Atención Primaria sanitaria es la peor valorada de toda España.

Andalucía junto a Madrid son las comunidades donde menos se invierte per cápita en sanidad pública. A esto se une que al cargarse Juanma Moreno la subasta de medicamentos, se ha disparado el gasto farmacéutico, lo que se ha compensado con más recortes para la sanidad pública. Además, un millón de pacientes fueron derivados a la sanidad privada en 2022, cinco veces más de lo presupuestado. Pero no queda aquí la cosa, sino que el presidente andaluz del PP acaba de aprobar el marco para derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas y fijar el precio de cada cita médica, que costará entre 65 y 150 euros a las arcas públicas; eso sí, mientras, baja los impuestos a los millonarios.

Con los recortes en la sanidad pública se restringen pruebas complementarias y hay una importante pérdida de seguimiento de la salud en pacientes crónicos

Pero es bueno saber que, aunque lo tengas, una buena sanidad pública debe seguir importándote. Tanto es así que hace unos días conocimos un Estudio de la Universidad de Oxford que concluye que privatizar la sanidad trae como consecuencia un aumento de la mortalidad.

La sanidad privada da respuesta cuando se trata de cuestiones menores no excesivamente complicadas, pero cuando se trata de operaciones de importancia, rápidamente la privada deriva el paciente hacia la pública. ¿O en esto no hemos pensado?

Con el deterioro de la pública hay menos acceso a los tratamientos, hay menos intervenciones quirúrgicas, se reducen transplantes, hay importantes restricciones en material ortoprotésico (sillas de ruedas, muletas, plantillas, camas articuladas…), hay menos profesionales sanitarios, lo que provoca que se cierren plantas de hospitales y unidades quirúrgicas; y reduce el número de camas hospitalarias, lo que trae aparejado que se den altas precoces y que el paciente salga del hospital antes de tiempo.

Pero hay mucho más. Con los recortes en la sanidad pública se restringen pruebas complementarias y hay una importante pérdida de seguimiento de la salud en pacientes crónicos. A lo que se suma la falta de contrataciones, que no se cubran bajas ni jubilaciones, lo que provoca la extenuación de muchos profesionales sanitarios que se están marchando en miles de casos a otras Comunidades o incluso a otros países, buscando mejores condiciones laborales y salariales.

Se han abandonado las reformas y dotación de consultorios en los pueblos, solo han aprovechado los recursos aportados por el Gobierno de Pedro Sánchez para la lucha contra la Covid en los grandes municipios. El PP andaluz ha dejado abandonados sanitariamente a los pequeños pueblos de Andalucía.

Con Juanma Moreno la sanidad de los andaluces cada día está dependiendo más de la cuenta corriente, porque para él, la sanidad no es un derecho, sino un negocio. Frente a ello, el Portavoz socialista en el Parlamento y Secretario General del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, defiende una sanidad pública, universal, digna, de calidad y gratuita. Ahora que se acercan unas elecciones municipales los ciudadanos y ciudadanas tenemos que elegir alcaldes y alcaldesas que defiendan nuestra sanidad pública, que no miren para otro lado y que no sean cómplices.