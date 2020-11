Offf 2020: el festival de diseñadores ‘top’ por el que te mueves como en un videojuego

¿Quién diseña los títulos de crédito de las películas de Marvel? ¿Y los de las series más populares? ¿Quién compone el sonido de los videojuegos? ¿Qué nombres hay detrás de las campañas de marcas como Nike o Google? Preguntas como estas quedan desveladas en el festival Offf Sevilla, que arranca esta semana una nueva edición completamente virtual debido a la pandemia, pero que intentará conservar su carácter convivencial a través de una imaginativa solución: una plataforma que permite al público asistir y “moverse” por la cita como por un videojuego.

“La gente que viene a Offf es la que está detrás de muchas de las imágenes que nos rodean y que consumimos”, explica Virginia Moriche, responsable del festival sevillano. “A menudo no reparamos en que las series tienen secuencias de arranque o las películas efectos especiales que son tarea de equipos muy potentes. Siempre tienen relevancia los directores o los actores, pero no este tipo de creadores”, agrega.

El Auditorio Virtual Fibes acogerá esta tarde de jueves, a las 17.30 horas, la inauguración del festival a cargo de Erin Sarofsky, fundadora del estudio Sarofsky de animación, efectos visuales, motion design y animación VFX especializado en publicidad y entretenimiento. Nominada a los Premios Emmy por su trabajo en la secuencia principal de Ghost Whisperer, el trabajo de Sarofsky está presente en series como Animal Kingdom o Shameless, o los títulos de crédito de películas de Marvel como Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, Capitán América: Civil War o Doctor Strange.

Estética retro-futurista

En la misma jornada intervendrá Filipe Carvalho, director de arte y motion graphic designer, con sede en Lisboa, que ha firmado los títulos de crédito de series como Westworld, Big Little Lies o Snowfall, y que ganó un Premio Emmy por los títulos de crédito de la serie Counterpart. Miembro de la Academia de Televisión Americana, ha participado como motion designer, entre otros proyectos, en las series The Killing, The Arquitect, Doctor Strange, The leftovers, The mist, NCIS Los Ángeles y en películas como Alice through the looking glass o The light between.

“Aunque el sentido de Offf es encontrarse en un sitio físico e intercambiar opiniones y experiencias, donde el ponente está muy cerca del público y asiste a la charla de otros ponentes”, comenta Moriche. “Este año teníamos que recrear un mundo donde la interacción humana fuera posible, de estética retro-futurista, basada en los primeros videojuegos, en el que cada participante tiene su avatar personalizado para seguir generando esas conexiones. Pero estamos deseando volver a hacerlo en un espacio físico”.

Sobre el perfil de participante de Offf 2020, sus responsables afirman que es “muy amplio, desde gente que trabaja en la creatividad, el diseño gráfico, las artes visuales, las artes escénicas, la animación, el 3D, la publicidad, programadores, desarrolladores… Y también la comunidad educativa, los profesionales del mañana en estos campos”, explican. “También hay un público de gente curiosa, interesada en saber cómo se crean esas imágenes con las que convivimos”.

Talento andaluz

La programación se reanudará el viernes con la presencia de Roger Lima, de White Noise Lab, un equipo multidisciplinar que ha colaborado con marcas como Samsung, Ford o Adidas; e Ivelle Jargalyn, de Tendril, empresa de fusión de tecnología digital y artesanía con sedes en Toronto y São Paulo que trabaja para productoras y grandes marcas como Microsoft Office, VIZIO, Google, Amazon o Huawei. Ambos presentarán sus trabajos y el proyecto Sankhara que desarrollan en común.

Por otra parte, Offf Sevilla mantiene entre sus prioridades conectar la escena internacional y la andaluza. Así, el sábado 28 de noviembre, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, a las 12.30 horas tendrá lugar el encuentro de ilustradores sevillanos coordinado por La Galería Roja en el que participarán Ana Langeheldt, JotaErre y Little; y a las 17.30 horas se celebrará el encuentro que convoca la Asociación de Diseñadores de Andalucía con la presencia de Apolo, estudio de branding y comunicación, y de las ilustradoras y diseñadoras Chio Romero y Srta. Serifa.

El programa del sábado 28 de noviembre se completará a las 18.45 horas con la ponencia de una de las agencias creativas más influyentes de Nueva York: Wade y Leta que definen su trabajo, desde el más profundo eclecticismo y el diseño performático, como “música para los ojos”. A partir de esta declaración de intenciones, el estudio de Wade Jeffree y Leta Sobierajski, ha desarrollado un concepto de diseño basado en imágenes emocionales creadas a partir de diferentes disciplinas y soportes artísticos para firmas como Gucci o Herman Miller.

El domingo 29 de noviembre llegarán a Offf Sevilla dos referentes mundiales del diseño. A las 17.30 horas abre el Auditorio Virtual Fibes la directora de arte Annie Atkins, pieza imprescindible en la creación de los mundos del cineasta Wes Anderson. También es autora de los letreros de neón en las tiendas y los pasaportes falsos de El puente de los espías de Steven Spielberg, o de los carteles de la serie Penny Dreadful, trabajos que la han convertido en un referente en la realización de ilustraciones y elementos gráficos para cine y televisión. A continuación, a las 18.45 horas, el londinense Antony Burrill mostrará su obra tipográfica, parte de la cual está en el Museo Albert and Victoria de Londres, en el Cooper-Hewitt National Museum de Nueva York, o en un póster gigante con las palabras Love, Hope & Joy en un edificio de Covent Garden.

De la NASA al MOMA

Finalmente, el 3 de diciembre se pondrá el broche al Offf 2020 con dos platos fuertes: Ouchhh, estudio con sede en Estambul que ha creado proyectos multidisciplinares que conjugan arte, ciencia, naturaleza y tecnología para clientes como la NASA, Google o Sony. Está centrado en plataformas interactivas de new media, inteligencia artificial, esculturas y pinturas basadas en datos, arte cinético, experiencias inmersivas y vídeo mapping. Hablarán de ello Ferdi Alici, su fundador y director; y Eulyl Duranagac, directora creativa.

También compartirá sus experiencias una agencia creativa de primer nivel internacional como el estudio neoyorkino Pentagram, de la mano de su multipremiada socia Georgia Lupi, cuya obra forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fundadora de la aclamada firma Accurat, Lupi es una de las 100 personas más creativas en los negocios según Fast Company en 2018, año en que dirigía el MIT Media Lab. A lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos en los premios Kantar Information Is Beautiful, en el Festival de Creatividad de Cannes y en la Semana del Diseño de Milán.

En palabras de Pep Salazar, director del proyecto matriz Offf Barcelona, “esta cita nació hace 20 años en la Ciudad Condal, y desde entonces ha tenido un crecimiento bastante orgánico en lo que es el diseño y la comunidad de la imagen. Y hace diez años decidimos dar un salto. Junto con Sevilla, hemos venido teniendo presencia en ciudades como Tel Aviv, Moscú, Kiev y Viena, y este año íbamos a celebrar la primera edición en Bogotá, que ha tenido que ser aplazada, como las demás. Solo Sevilla ha podido tener su Offf, en formato íntegramente virtual, pero confiamos en que muy pronto podamos volver a todas nuestras sedes y de un modo presencial”, apostilla.