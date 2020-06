El reto de transmitir el conocimiento en las prácticas de conservación de espacios naturales protegidos

En el ámbito de la investigación científica, la financiación diversifica los esfuerzos de los investigadores permitiendo orientar las líneas de trabajo esencialmente entre ciencia básica y aplicada. En las últimas décadas, los programas de investigación europeos, nacional y autonómicos incorporan estas directrices además de favorecer la investigación colaborativa entre diferentes grupos de investigación, la industria y otros actores sociales. La perspectiva de todos ellos busca revertir en innovación y trasferencia del conocimiento a la sociedad mediante una cadena de valor para generar retorno económico y bienestar social.

La explotación del conocimiento fuera del ámbito académico (trasferencia) es sin duda cada vez mayor en una sociedad altamente tecnificada pero que enfrenta múltiples retos entre ellos el cambio global afectando transversalmente a todas las actividades socio-económicas. No menos relevante resulta la mera transmisión del conocimiento generado mediante la investigación científica que suele realizarse mediante publicaciones, divulgación y docencia. En este sentido es también reseñable el gran esfuerzo realizado en las últimas décadas en la divulgación científica mediado por el esfuerzo de los investigadores, los programas nacionales e institucionales específicos, los centros de divulgación y los medios de comunicación.

En el contexto de la conservación de espacios naturales protegidos, la investigación sobre biodiversidad, biología de la conservación, ecología y socio-ecología, hidrología, biogeoquímica, paleontología, entre otras disciplinas proporciona resultados muy valiosos para los equipos de gestión de los espacios naturales. En nuestro país además tenemos la suerte de contar con un programa de investigación específico para los parques nacionales que atesora más de 15 años de financiación de proyectos aprobados no solo de acuerdo a su excelencia científica sino también a los requerimientos de los equipos de gestión de estos espacios protegidos. Estrategias como la gestión adaptativa o la basada en la evidencia son ejemplos exitosos de implementación de conocimiento en la gestión de los espacios naturales protegidos.

La puesta en marcha de programas de seguimiento ecológico a largo plazo es también una magnífica evidencia de las posibilidades de transmisión del conocimiento (metodologías actualizadas y fiables) para la resolución de problemas de conservación y la toma de decisiones de acuerdo a la observación y cuantificación permanente del estado de conservación de los ecosistemas, hábitats, especies y poblaciones presentes en estos espacios protegidos. No obstante, en muchas ocasiones esta transmisión no es eficiente, se echa de menos un planteamiento claro de las necesidades de la gestión (entendiéndose ésta desde la trasposición de directivas europeas hasta los requerimientos de los actores sociales locales) a los equipos de investigación especializados. A su vez, los equipos de investigación aplicada tienden a centrar sus esfuerzos en actividades científicas que redundan fundamentalmente en publicaciones científicas y docencia orientada, aspectos críticos en la obtención de financiación. Ambas cuestiones mantienen la transmisión del conocimiento como un reto en la agenda actual de la investigación científica y la gestión en la conservación de los espacios naturales protegidos.

Teledetección

En nuestro ámbito de investigación aplicada utilizamos la teledetección (ver artículo publicado) para el seguimiento de estos espacios naturales con objeto de proporcionar rápidamente imágenes sinópticas sobre su estado de conservación. En los últimos años, hemos realizado un gran esfuerzo por proporcionar a la gestión herramientas prácticas y asequibles para el uso de la teledetección en el día a día de los equipos técnicos de gestión. La posibilidad de recurrir a imágenes de teledetección históricas ofrece un referente muy útil para identificar cambios y tendencias en las áreas protegidas contribuyendo a la valoración de su estado de conservación.

La inmediatez y visión sinóptica ofrecida por las imágenes desde satélite, aviones o drones permite al técnico de gestión visualizar y analizar rápidamente el alcance de los efectos de un incendio, una sequía, invasiones biológicas o cualquier evento de relevancia. Con el fin de permear en la comunidad gestora, iniciamos una serie de seminarios y talleres internacionales auspiciados por Eurosite, una red europea de gestores de espacios naturales que promueve la colaboración de organizaciones para el intercambio de experiencias en este ámbito. Los talleres tuvieron mucha repercusión y decidimos editar nuestro libro “The roles of remote sensing in nature conservation” con ejemplos prácticos en diferentes espacios naturales de la Red Natura 2000. Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.

Ahora, la Comisión Europea ha seleccionado nuestra propuesta basada en el libro como finalista de la edición de este año del premio europeo Natura 2000. Optamos además al premio “Citizen’s Award” el cual se decide a través de votación pública online. Si apoyas nuestra iniciativa te agradecemos que nos votes a través de este enlace. El voto se realiza proporcionando una dirección email válida a la cual el sistema envía un correo que contiene un vínculo para validar el voto. Es esencial realizar esta validación del voto.

Ésta es nuestra contribución al reto de la transmisión de conocimiento para la conservación de los espacios naturales protegidos. Seguimos empeñados en que este reto finalmente devenga en una actividad inherente a la investigación científica.

Referencia

Díaz-Delgado, R., Lucas, R. and Hurford, C. (Eds.) 2017. The Roles of Remote Sensing in Nature Conservation. A Practical Guide and Case Studies © Springer International Publishing AG2017. Pp. 318. Springer, Cham, Switzerland. ISBN: 978-3-319-64330-4, DOI 10.1007/978-3-319-64332-8