La presidenta del PP de un pueblo de Sevilla defiende que el régimen franquista no fue una dictadura

La presidenta del Partido Popuar en El Viso del Alcor (Sevilla), María José Ruiz, compartió en su perfil de Facebook un meme de claro contenido franquista. La foto contiene varias frases que justifican el franquismo y acaba con un significativo '¡Que no te engañen!'. "El Régimen de Franco no fue una dictadura", dice la publicación compartida, al igual que decía hace unos días el cabeza de lista de Vox por Málaga al ser preguntado por el franquismo.

En otra de sus publicaciones apunta "esto también es memoria histórica...no olvidemos" en un comentario donde se informa de que La Pasionaria "amenazó de muerte en el Parlamento a Calvo-Sotelo" y las izquierdas y los secesionistas "provocaron la guerra civil".

Ruiz, que hasta hace unas fechas ejercía en el Ayuntamiento de El Viso como cargo de confianza del PP, está muy activa en su perfil haciendo campaña por los populares y difundiendo mensajes como #VotaGarantiaDeCambio. Preguntada por este periódico, la popular reconoce que ha compartido ese tipo de mensajes porque "no me gusta que se manipulen algunas informaciones".

Ruiz señala que "la izquierda y algunos medios de comunicación ensucian mucho la imagen del PP siempre recordando la dictadura. Estamos en democracia y hay que seguir sumando pero en positivo. Hubo un punto y a parte. Lo que pasó, pasó. Hay una vergonzante campaña tóxica contra el PP", apunta la popular, quien también considera "vergonzante mover" al dictador del Valle de los Caídos.

La presidenta del PP indica que se tomaron decisiones "conforme a la época en que se vivía" y que no ve bien la actitud de muchos medios que hacen referencia solo a un parte. "No me gusta lo que leo. Hay mucho por donde callar también y muchas muertes por parte de unos y de otros", si bien comenta que "es verdad que Franco estaba al frente".