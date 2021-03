El Ayuntamiento de Sevilla ha retirado 129 placas con simbología franquista en los últimos meses

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, Igualdad, Educación y Coordinación de Distritos ha retirado en los últimos meses 129 placas con simbología franquista instaladas en distintos edificios de titularidad privada. Estas actuaciones se han realizado previa petición por parte de las comunidades y de forma completamente gratuita por parte del Ayuntamiento.

"Sí, quiero que retiren símbolos franquistas de mi edificio"

Saber más

A través de dos convocatorias de ayudas a proyectos de entidades, el Consistorio ha realizado en los últimos años dos estudios sobre elementos con simbología franquista ubicados en calles y plazas tanto de titularidad pública como privada. Con estos informes se ha programado una intervención dentro de las posibilidades y competencias municipales.

490 cartas a comunidades de propietarios

Desde octubre de 2020, ha remitido en torno a 490 escritos a comunidades de propietarios informándoles de que cuentan con placas con simbología franquista que no cumplen la ley y que deben ser retiradas. En estos escritos se les ofrecía de forma voluntaria que el Ayuntamiento retiraría estos elementos. Hasta el momento lo han solicitado 129 bloques en los que ya se han retirado. Todos ellos son guardados luego e irán destinados al futuro centro de la memoria democrática ubicado en el pabellón de ingresos de Ranilla una vez que se rehabilite.

Junto a esto, con los dos estudios ya concluidos, se van a realizar las actuaciones necesarias para la retirada de todos los elementos detectados que puedan estar dentro de las competencias municipales.

"Hemos retirado todos los nombres de calles que incumplían la Ley de memoria democrática, hemos impulsado la exhumación de fosas, se han recuperado la colaboración con entidades memorialistas y se están eliminando todos los elementos en espacios públicos dentro de las competencias municipales. Nunca antes en este ayuntamiento se había hecho tanto por la recuperación de la memoria histórica", explicó la delegada de participación ciudadana, educación, igualdad y coordinación de Distritos, Adela Castaño.

"Falta ímpetu"

Por su parte, al Grupo de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento le parece insuficiente y ha lamentado la "falta de ímpetu" del gobierno de Juan Espadas para cumplir con los compromisos marcados en materia de memoria histórica, especialmente con la realización del catálogo que recoja los elementos con referencias y simbología franquistas que quedan aún de la ciudad, paso previo marcado en la Ley de Memoria Histórica para su retirada.

De hecho, ya hay un listado con más de medio centenar de elementos o nombres de colegios y calles relacionadas con el franquismo que las asociaciones memorialistas y la formación de izquierdas le han hecho llegar al gobierno local, aunque el problema para su abordaje, según indica la edil de Adelante Eva Oliva a Europa Press, es que en él se menciona la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica de la Macarena.

En este sentido, Oliva propone que Urbanismo, con personal propio, verifique el listado mandado por las entidades memorialistas y dé la orden de retirada. Al respecto, recuerda que, una vez hecho el listado, el Ayuntamiento habría de retirar las denominaciones o plazas que le corresponden e instar a otras administraciones o entidades privadas a hacer lo propio y, si no lo hacen, habría de remitir la situación a la Junta de Andalucía para que actuara.

"Realizar el catálogo no requiere mucho presupuesto, por lo que el problema no es el dinero, sino el no querer enfrentarse a la Iglesia", advierte, tras recordar que el Pleno de Sevilla ya aprobó su elaboración "hace mucho tiempo pero ha quedado dormido en los laureles". "Lo están demorando por Queipo", sentencia.

En el documento memorialista presentado al Ayuntamiento se refleja la existencia de hasta 54 restos de simbología franquista. De todos estos elementos serían responsables de su mantenimiento en la actualidad, según se indica, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía principalmente, aunque también habría elementos del Arzobispado, la Hermandad del Gran Poder o la de la Macarena, la Universidad de Sevilla, de Correos, del Ministerio de Hacienda o del Puerto.

Así, se menciona la existencia de 29 objetos con simbología franquista, como escudos falangistas en rótulos de calles o el águila franquista en otros elementos; una veintena de calles que permanecen con nombres franquistas y cinco centros educativos, como el CEIP 'Lora Tamayo', CEIP 'Capitán General Julio Coloma', CEIP 'Vara del Rey', CEIP Carlos Haya' o el colegio público 'Calvo Sotelo'.