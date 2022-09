Más barato, menos riesgos y más fácil de hacer: el Gobierno apuesta por un puente para que la SE-40 cruce el Guadalquivir

Era un secreto a voces, pero quedaba darle formalizarlo: la segunda ronda de circunvalación de Sevilla, la SE-40 no cruzará el Guadalquivir a la altura de Coria del Río, ya que finalmente se ha elegido la fórmula del puente. Los argumentos que esgrime el Gobierno central para ello es que un viaducto es más barato, más fácil de hacer y más económico de mantener, a lo que se une que presenta menos riesgos medioambientales, hidrológicos, y durante la explotación “en particular en caso de incendio o accidente”. La decisión del Ministerio de Transportes no acalla el debate político y social, pero tiene la virtud de que supone un nuevo punto de partida tras años de bloqueo y pone sobre la mesa una fecha para su entrada en servicio, el año 2028.

Hemeroteca - El Ministerio avala la construcción de túneles bajo el Guadalquivir para la SE-40 adjudicada en 2009

Saber más

El encargado de enterrar definitivamente los túneles ha sido el secretario general de Infraestructuras del Ministerio, Xavier Flores, que este jueves se plantaba en Sevilla con el objetivo sobre todo de transmitir que la decisión obedece a criterios técnicos, tras un estudio que ha confrontado el puente con dos modelos de paso subterráneo, uno corto y otro más largo. El viaducto ha ganado por goleada, sobre todo porque el presupuesto para construirlo rondará los 460 millones de euros y el coste de mantenimiento durante su vida útil se estima en 66 millones de euros, en total 524 millones. Los túneles, como es lógico, se disparan sumando ambos conceptos: 2.121 millones el corto y 3.786 millones el largo, más caro incluso de mantener que de hacer.

Así que el Ejecutivo central lo ha tenido claro y apuesta por un viaducto de cuatro carriles por sentido, 3,2 kilómetros de longitud, un dintel de 70 metros (altura obligada para garantizar la navegabilidad en el Guadalquivir) y un vano de entre 200 y 400 metros, en función sobre todo de si los pilonos descansan en el agua o fuera. Se han analizado distintas tipologías estructurales, que incluyen dintel recto, atirantado (con pilas en H o con mástil central, como el del Centenario), celosía metálica inferior y arco-celosía.

El Ministerio considera como “solución óptima” un viaducto con cruce esviado del Guadalquivir, pilas en el cauce y tablero principal de dintel recto de canto variable, ejecutado por voladizos sucesivos. Pero eso será tarea del que resulte vencedor en el concurso internacional que se va a convocar para elegir el mejor diseño, y es que, ya que no hay túneles, se quiere poner el acento en este apartado y que sea “icónico”, “simbólico”, “de calidad” y, en esencia, “bonito”.

De hecho, en el análisis que se ha llevado a cabo los técnicos reconocen que un viaducto presenta un mayor impacto paisajístico, cuestión que “exige cuidar los aspectos de diseño del proyecto”. Asimismo, esta fórmula requiere de medidas de integración ambiental del entorno afectado (se anuncian 72.000 metros cuadrados de nueva superficie forestal en el entorno), pero a cambio permite introducir la movilidad sostenible, con un carril bici de siete kilómetros y la posibilidad de que transiten los peatones.