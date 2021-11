Espadas aparca su salida como alcalde hasta aprobar el presupuesto de Sevilla

Juan Espadas habla a veces como alcalde de Sevilla y otras como secretario general del PSOE andaluz, pero este miércoles ha unido (y mezclado) sus dos perfiles en una comparecencia en la que ha anunciado que aparca su salida de la Alcaldía hasta que la ciudad no tenga un presupuesto para 2022. Y ha conectado esta decisión con el audio que se ha filtrado del vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), en el que definía como "una estupidez" contar con unas nuevas cuentas en un año electoral como será el que viene. "Una barbaridad como esa no puede dejarnos indiferentes, eso me obliga a mí a demostrar que el presupuesto municipal de la modesta cuarta ciudad de España no es ninguna estupidez", razonaba el alcalde.

La tormenta política desatada en el ámbito autonómico, con la ruptura de negociaciones presupuestarias y el anuncio de una enmienda a la totalidad por parte del PSOE, ha salpicado al Ayuntamiento hispalense, donde estaba previsto que esta semana se conociese cuándo dejaba Espadas la Alcaldía y quién va a ser su sustituto, que por otro lado es un secreto a voces que será el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz. El cronograma trazado se ha ido ahora al garete tras la filtración de Marín: "Postpongo cualquier decisión a corto plazo hasta ser capaz de acordar y sacar adelante el presupuesto municipal", anunciaba Espadas, quien subrayaba que "el alcalde de Sevilla va a seguir al frente del Ayuntamiento porque para mí el presupuesto municipal sí es importante".

Aunque esta decisión suponga una rectificación en toda regla de sus planes iniciales, es un favor que el Espadas alcalde le hace al Espadas secretario general del PSOE-A para hurgar en la herida que se le ha abierto al Ejecutivo andaluz. "Los ciudadanos no se merecen gobiernos que mienten", incidía el regidor, subrayando que con las declaraciones de Marín (refrendadas e incluso agravadas este miércoles en una entrevista en la Cadena SER) "se hace tanto daño a la política y a los políticos, que o marcamos otros la diferencia o sencillamente nos meterán a todos en el mismo barco".

¿Y qué pasa con el Senado?

La polémica no sólo le permite a Espadas marcar diferencias con lo que va a hacer en el Consistorio hispalense, sino que le ha dado al PSOE andaluz la excusa perfecta para poner punto final a una negociación con la Junta que no iba a llegar a buen puerto. Y con este retraso a su adiós como alcalde también aplaza comunicar si realmente va a ocupar un escaño en el Senado tal y como se ha transmitido estos días, una posibilidad que también ha generado un cierto malestar en su partido. "Cuando el presupuesto municipal esté aprobado compareceré para decir cuándo me voy, dónde me voy y qué es lo que voy a hacer"

"Ni he confirmado ni he desmentido porque yo no era la fuente", insistía en relación con la posibilidad de ser senador, al tiempo en que "mi hoja de ruta la marco yo y los tiempos los decido yo, ni me voy a precipitar ni nadie me va a llevar a donde no quiera ir". Su declaración de intenciones la completó afirmando que "nunca en mi vida política he actuado a impulsos y marcándome la agenda nadie. Hoy me he reafirmado en que los sevillanos necesitan ver certeza, seriedad y rigor en su alcalde, dado que no la ven en el Gobierno andaluz, quiero marcar esa diferencia política hoy".

"Limando los últimos detalles" en Sevilla

Así que el presupuesto municipal se ha convertido en "lo más importante" y en la máxima "prioridad" para Espadas, por lo que la cuestión es saber cómo marcha la negociación con Podemos e IU para sellar un pacto. En este sentido, ha avanzado que el "acuerdo político" está "muy cerca" y que ahora mismo se están "limando los últimos detalles, lo que hace prever que pueda haber luz verde en diciembre como tarde, lo que en principio no supondría un mayor retraso sobre los planes iniciales para dejar el cargo. De hecho, volvió a admitir que "no puedo estar mucho más tiempo en la Alcaldía".

Al margen, y ya más en su papel de secretario general del PSOE-A, cargó contra el Gobierno andaluz por un incidente que definió como "vergonzoso y lamentable", agravado por unas explicaciones de Marín en las que ha acusado al PP nacional de "desestabilizar para provocar unas elecciones anticipadas". A su juicio, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, "debe aclarar si eso es así y si volvemos a ser un laboratorio de pruebas del PP". "¿Qué pasa, que el señor Casado interviene, manda y mangonea respecto a todo un presidente como el señor Moreno Bonilla?", se preguntó de manera retórica.