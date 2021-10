Espadas no le garantiza a su sucesor que vaya a ser el próximo candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla

El concejal que sustituya a Juan Espadas (PSOE) como alcalde de Sevilla no tiene garantizado que después vaya a ser el candidato socialista en las elecciones municipales de 2023. De hecho, son dos procesos radicalmente diferentes, ya que primero hay que designar quién pilota la ciudad hasta el final del mandato y luego se verá quién es el cabeza de lista, algo en lo que "el partido tiene voz y voto a la hora de decidir". Y los tiempos son los que son: este segundo paso no toca hasta septiembre de 2022.

El propio Espadas ha sido el que ha desvelado algunos detalles más de la hoja de ruta sobre su relevo, que sigue guardando celosamente aunque avanza que tiene "perfectamente planificado cuál es el momento idóneo" para irse. Su idea sigue siendo mantenerse "todavía unos meses" en el cargo para intentar sacar adelante el presupuesto para 2022 y unos proyectos clave que considera que ya están maduros, aunque es consciente de que si Juan Manuel Moreno (PP) convoca mañana elecciones autonómicas se irá a renglón seguido.

Esta pequeña luz sobre sus planes la arrojaba Espadas este martes en su participación en los encuentros informativos de Europa Press Andalucía, una cita celebrada en Granada y en la que apuntaba que el primer paso es el "debate interno" que se está llevando a cabo para "elegir al mejor compañero para este proceso de final de mandato". La clave será "la continuidad en el grupo municipal", y en todo caso "cuando me vaya será porque haya dejado organizado el equipo y a mis compañeros con el testigo cogido y fuerte".

No es el momento de elegir candidato

Asimismo, asegura que la persona que asuma la Alcaldía "será fruto del consenso", aunque incidiendo en que su elección no implica que vaya a ser el candidato. "Cada momento tiene su afán", y ahora lo que toca es determinar quién acaba el mandato, "todo de manera ordenada, no precipitada ni adelantando cuestiones que en este momento no están decididas".

Más adelante, "cuando toque", se verá si el candidato "es esa misma persona o es otra". El PSOE, ha recordado, tiene sus mecanismos para la elección del candidato "y eso no será antes de septiembre de 2022", un proceso en el que "el partido tiene voz y voto a la hora de decidir" y él, como secretario general de los socialistas andaluces, se encargará de que se cumpla lo que dicen los estatutos al respecto. Mientras tanto, seguirá compaginando ambos cargos todo el tiempo que pueda "con peligro para la vida del artista", ya que admite que eso obliga a un ritmo que "físicamente es duro".

Estas pequeñas pistas de Espadas sobre el proceso de su relevo sigue sin despejar las grandes incógnitas del cuándo y el quién. El cuándo ya ha dicho que lo más tarde posible, aunque a día de hoy la cuestión está más en manos del presidente de la Junta si adelante elecciones; el quién mantiene todos los interrogantes y, con ello, las dudas entre los dos principales aspirantes: el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, y el de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

Las quinielas dan un ligero favoritismo a Muñoz, aunque Espadas sigue sin soltar prenda e insiste en que las especulaciones sólo sirven para equivocarse. Y a esto se une el hecho de que el sucesor no tenga garantizado ser el candidato, lo que abre el abanico de posibles aspirantes de futuro con la opción incluso de que el cabeza de lista sea alguien que ahora no está en el Ayuntamiento hispalense.