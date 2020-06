Sevilla programa más de 300 espectáculos este verano: "Se nota que hay ganas de cultura (no solo de fútbol)"

"Se nota una barbaridad que hay ganas de cultura (y no solo de fútbol)". Son palabras de Antonio Muñoz, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, que este viernes presentó, junto al alcalde Juan Espadas, la delegada de participación ciudadana Adela Castaño, instituciones y entidades culturales, la "mayor programación de verano de los últimos años" con el lema 'Veraneo en la City'. Se trata de una apuesta de más de 300 espectáculos en todos los distritos y de todas las manifestaciones artísticas. "Que toda la ciudad de Sevilla sea un escenario", manifestó el alcalde.

Durante la presentación, que tuvo lugar en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, Espadas explicó que esta programación se enmarca dentro de la estrategia municipal post COVID-19 con la que, según el alcalde, no "vamos a compensar por no hacer, sino que vamos a apoyar que se haga más: apoyar la producción y la creación". "Pero adaptándonos a la nueva realidad", recalca. Por eso, los actos se llevarán a cabo al aire libre, en espacios amplios, "ocupando espacios que no hemos ocupado otras veces: patios de colegio, plazas, parques". En total, 56 escenarios repartidos por 11 distritos en los que trabajarán cerca de 1.500 personas. Las actividades en los distritos (130) serán de carácter gratuito (previa reserva de entrada) y han supuesto una inversión de 250.000 euros en contratos artísticos. Por ejemplo, el Palacio Marqueses de la Algaba será escenario de más de 30 espectáculos dentro de su tradicional ciclo de las noches de palacio que se extenderá desde el 2 de julio hasta el 5 de septiembre con música y teatro de temática tanto histórica como contemporánea y con la gesta de Magallanes y Elcano como eje temático. Al margen de la conmemoración de la Primera Vuelta al Mundo, se ha programado en este espacio un ciclo de conciertos con Víctor Coyote, Javier Díaz Ena y Rocío Guzmán y José Torres; otro de música para niños con La Fantástica Banda, Trés Bien y Yo Soy Ratón, y, ya por último, se rescata la premiada obra de teatro 'Las Dependientas', de La Ejecutora.

"El resto son acuerdos, cesión de espacios, complementos de seguridad o programas culturales mixtos públicos-privados como FIBES o el Alcázar", explican fuentes municipales. Es la programación en colaboración con compañías y promotores culturales que se desarrollará en distintos espacios patrimoniales de la ciudad y que tiene asignados unos precios en función del espectáculo. Y, por último, toda la oferta cultural desarrollada por instituciones y promotores culturales de ámbito privado. En total, más de 300 espectáculos por toda la ciudad.

Colaboradores

Esta programación cuenta con la colaboración de la federación de peñas flamencas, Juventudes Musicales, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Banda Municipal de Música de Sevilla y el Instituto Francés.

En cuanto a la programación en espacios patrimoniales, la programación de este verano cuenta con el desarrollo de grandes proyectos culturales en estos espacios de la ciudad, "que han ampliado la oferta hasta unos niveles sin precedentes".

La XXI Bienal de Flamenco se extenderá al mes de agosto con un ciclo al aire libre que se desarrollará en el Monasterio de San Jerónimo los viernes y sábados de este mes, desde el 7 al 29 de agosto. Por su escenario pasarán Diego Villegas y la Electric-Acoustic Band, M. de Puchero, Rycardo Moreno, Raúl Cantizano, el proyecto 'Artomático', 'Los Voluble', Califato y Gualberto.

El espacio Santa Clara abrirá sus puertas con una programación cultural que tendrá como protagonista a Gustavo Adolfo Bécquer durante el mes de julio, así como a distintas manifestaciones artísticas durante los meses de agosto y septiembre. Quedará inaugurada el 1 de julio con el espectáculo 'Bécquer, la vigilia del sueño', que pretende ser un acercamiento a la vida y a la obra del autor a través de un vídeo mapping.

A partir del 5 de agosto coge el testigo 'Noches en la Torre de Don Fadrique', que atiende a los públicos más diversos al contar con gran variedad de disciplinas artísticas. Así, hasta el 25 de septiembre, subirán al escenario diversas creaciones que van desde el flamenco hasta el teatro, pasando por las vídeo proyecciones o la danza, entre otras.

En el Real Alcázar, como hace más de dos décadas, tendrá lugar el ciclo 'Noches en los Jardines del Real Alcázar'. En el marco de este ciclo cada noche se celebra un concierto al aire libre en el palacio real en uso más antiguo de Europa.

Diferentes artistas de estilos musicales diversos completan el programa, con actuaciones que van desde flamenco hasta jazz, desde swing hasta blues. La 21 edición de esta cita musical ha programado 75 conciertos que tendrán lugar entre el 15 de julio y el 27 de septiembre.

La apuesta privada

Sobre la programación de otras entidades, instituciones y empresas privadas, se señala que también la ciudadanía va a poder de disfrutar de un amplio programa de actividades impulsado por entidades como el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) o la Fundación Tres Culturas, ciclos, en ambos casos, en los que el cine y la música tiene un especial protagonismo.

De igual modo, la Asociación de Galerías de Arte de Sevilla, Caixaforum y la Fundación Cajasol han venido a sumarse a 'Veraneo en la city' para conformar una agenda expositiva que ofrece múltiples propuestas.

A la celebración de citas como Nocturama, que próximamente hará pública su programación, y de la segunda edición de Singular Fest en la Plaza de España, se une además un nuevo evento en Fibes como es Kultura & Co. También, el Auditorio Rocío Jurado, que próximamente hará pública su programación; el Cartuja Center Cite, o las salas que conforman la plataforma Andalucía Suena harán que este verano la agenda musical de Sevilla suene con fuerza.

'Veraneo en la city' aúna además las propuestas de una entidad como la Fundación José Manuel Lara de valor fundamental para la divulgación, fomento, desarrollo, investigación y protección de la cultura andaluza, y también citas para los más pequeños organizadas por el Acuario y la Fundación Nao Victoria.

De igual modo, la programación teatral se completa con las representaciones previstas en las salas pertenecientes a Escenarios de Sevilla, muchas de las cuales comienzan su programación en septiembre con el festival Cultura con Orgullo; mientras que Viento Sur Teatro participa en la programación de los distritos a través de distintos montajes en los barrios de la ciudad.