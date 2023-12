Moreno presume de acuerdo en Doñana y pasa de puntillas por los problemas de la sanidad en su discurso de fin de año

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha ofrecido su tradicional mensaje de fin de año por segunda vez el 31 de diciembre, y no la víspera, el día 30, como venía siendo habitual, aunque ha cambiado la hora del discurso que ha pronunciado a mediodía tirando de orgullo: “Quiero que se hable bien de Andalucía” porque “somos una maravilla”. Y ha enumerado los Latin Grammy, el récord de turistas o ser la “segunda comunidad con menos impuestos de España”.

En esta ocasión, ha elegido Doñana como escenario, en un año en el que el parque ha sido protagonista indiscutible por las numerosas polémicas en torno a su conservación derivadas de la propuesta de ley para regularizar regadíos de la corona norte del parque que en dos ocasiones han llevado al Parlamento de Andalucía por el PP y Vox. 2023 ha acabado con un acuerdo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para paralizar dicha ley y aportar opciones para la comarca, un acuerdo que el propio Moreno ha mencionado como ejemplo de “administraciones arrimando el hombro” y del que ha sacado pecho: “Hemos logrado una solución”. Sin embargo, el acuerdo no ha llegado lo suficientemente pronto como para evitar que este paraje natural singular salga de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El presidente de la Junta ha hablado de uno de los mayores temas de confrontación entre el Gobierno Central y la Junta como de “un problema en la corona norte de Doñana” con “cientos de familias atrapadas en un limbo jurídico que generaba preocupación en Europa”. No ha mencionado la realidad de los pozos ilegales que se usan como agua de cultivo y esquilman los acuíferos que sostienen Doñana. Es más, en un momento crítico para el mayor humedal de Europa en un año que ha sido el más caluroso para el Parque y en el que se ha constatado que no hay agua suficiente porque se sigue sacando más agua del acuífero de la que entra. Ni tampoco ha mencionado que la preocupación europea ha venido de la mano de la propuesta legislativa del PP para la legalización de nuevos regadíos en la zona, no de la situación de los agricultores.

En cualquier caso, Moreno ha reconocido la preocupante situación de sequía que sufre, no solo Doñana, sino toda la comunidad autónoma. Para lo que reclama más obras hidráulicas. De hecho, ha recordado las “1000 obras hidráulicas en todos los puntos de Andalucía” que ha realizado la Junta. No obstante, ha explicado, “la sequía va mucho más rápida que las obras que estamos realizando”. Por eso, ha apelado a asumir “juntos el desafío del agua” y ha avanzado algo que ya dijo; que si no llueve antes de primavera, van a llegar las restricciones.

El presidente de la Junta ha recuperado en este discurso su intención de demoler el Algarrobico, que ya enunció en 2020 durante una sesión de debate sobre el Estado de la Comunidad. Y ha apelado al Gobierno de España para caminar en ese sentido. Una tarea nada sencilla a juzgar por la maraña judicial en la que está inmerso el proceso del polémico hotel de Cabo de Gata, “símbolo del urbanismo salvaje del Mediterráneo”, como el propio Moreno ha descrito.

La sanidad, de puntillas

Juan Manuel Moreno ha pasado de puntillas por el asunto de la Sanidad en la Comunidad Autónoma, justo después de que esta última semana del año hayan dimitido varios altos cargos tras haberse dado a conocer cómo se han disparado de las listas de espera, como ha publicado este diario. El presidente ha reconocido que, a pesar de que “ningún sistema sanitario de España tiene tantos recursos como la sanidad andaluza”, “eso no es suficiente, hay problemas en la sanidad”. En cuanto a las listas, ha mencionado a las personas que “están esperando para que les vea a un médico, una operación o un especialista”, pero ha colocado en la misma balanza los “miles de casos que no pueden esperar” y que el sistema sanitario atiende.

En el capítulo de agravios entre territorios, que ha sacado en cada discurso navideño, este año le ha dado un enfoque más alineado con las recientes declaraciones vinculadas a las negociaciones de Pedro Sánchez con Puigdemont y las críticas sobre la propuesta de Ley de Amnistía. No ha mencionado ninguna de las dos cosas, pero sí asegura percibir la preocupación de la gente “ante el riesgo de que se rompa la igualdad entre los españoles”. “No podemos consentir un trato privilegiado a unos territorios sobre otros” y se ha comprometido a “hacer valer el peso de Andalucía”. Y ha puesto la comunidad como modelo de “tranquilidad”, “alejada del ruido, del insulto”.

“Tenemos que rebelarnos” contra la violencia de género

Lo que no ha olvidado Moreno tampoco este año es recordar a las 16 mujeres asesinadas en Andalucía en 2023. Una “lacra” ante la que tenemos “que rebelarnos”. Y ha señalado la medida reciente de 5.000 euros al año para huérfanos de violencia machista hasta la mayoría de edad implantados recientemente.

También ha tenido un recuerdo para “los que viven la guerra” sin especificar ninguna de las más presentes, como la guerra de Ucrania o en Israel sobre Gaza.