El PSOE andaluz acusa a Moreno de “perjudicar a la sanidad pública”: los contratos de emergencia “son solo la punta del iceberg”

“Esto es solo la punta del iceberg”. Así se ha pronunciado la portavoz de Salud del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, en rueda de prensa tras la publicación por parte de elDiario.es Andalucía del informe de los interventores de la Junta de Andalucía en el que se afirma que el Gobierno andaluz adjudicó 300 millones de euros a dedo a empresas privadas “sin justificación alguna” en 2021. Según esta información, la administración andaluza habría utilizado la figura de los contratos de emergencia con el marco legal de la Covid derogado. Una práctica que vulneró la Ley de Contratos Públicos y que se ha prorrogado hasta 2023 como también ha publicado este medio.

Prieto ha asegurado que esta “es la razón por la que no han admitido en el Parlamento andaluz la comisión de investigación que nosotros pedimos” y la “bloquean de forma sistemática”. “Porque no quiere dar explicaciones a los andaluces”. Que se sepa “qué están haciendo con nuestros impuestos”. La portavoz ha manifestado su convencimiento de que esta es “una de las tácticas y maniobras que Moreno usa para favorecer a los intereses privados y perjudicar a la sanidad pública”. Y ha asegurado que estos contratos de emergencia se utilizaron para rebajar las listas de espera “y no han parado de subir”. “¿Qué han hecho con ese dinero?”.

No obstante, Prieto ha explicado que el partido socialista “está analizando la cuestión detalladamente y planteando los siguientes pasos a dar y la estrategia a seguir”. “No puedo adelantar nada -ha dicho- pero les aseguro que vamos a llegar hasta el final”.

Moreno como Ayuso

Desde las filas del PSOE nacional aseguran que Juan Manuel Moreno “no es el único presidente autonómico del PP que tiene el gusto de dar dinero público a empresas privadas 'sin justificación alguna'”, como ha sucedido con el Servicio Andaluz de Salud en este caso. “La Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha convertido en habitual las llamadas convalidaciones de gastos, una figura parecida con la que Madrid ha pagado más de 2.000 millones a proveedores sin contrato, sobre todo al Grupo Quirón”, reprochan.