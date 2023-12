Doñana pierde el prestigioso sello de la Lista Verde del mayor organismo internacional en medio ambiente

El parque nacional de Doñana ya no está en la Lista Verde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), uno de los organismos ambientales más prestigiosos del mundo y uno de los cinco de los que hasta ahora hacía gala este espacio. Así se lo ha ratificado la propia UICN al Gobierno andaluz, que es el interlocutor directo al tener las competencias de gestión en este enclave, y en el que le confirma que ahora mismo Doñana lo que tiene es la consideración de candidata a entrar de nuevo en la Lista Verde. De hecho, así figura en la propia web de este organismo internacional, en la que no aparece en la Lista Verde y, en cambio, sí figura (junto a Sierra Nevada) como aspirante a incorporarse. Es la primera vez que un espacio sale de la Lista Verde, pese a lo cual el Gobierno andaluz insiste en que “no tiene notificación” oficial de esta decisión.

La confirmación por parte la UICN, adelantada este lunes por El País, ha llegado mediante una carta fechada el pasado 30 de noviembre a la que ha tenido acceso este periódico. Dirigida al director del parque, Juan Pedro Castellano, la misiva defiende el trabajo realizado por un comité de expertos (el equipo asesor de la lista verde, EAGL por sus siglas en inglés) y luego ratificado por un verificador, subrayando que tanto este revisor como la propia UICN consideran que el análisis realizado “se ajusta al proceso de evaluación de la Lista Verde y está respaldada técnicamente”. De esta manera, rechaza las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz no estaba de acuerdo ni con el procedimiento seguido ni con las conclusiones sobre el mal estado del parque, que en última instancia es lo que ha propiciado su salida de la Lista Verde. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la UICN “no le ha notificado nada oficial” a la Junta relativo a que “estemos dentro o fuera”, al tiempo que ha apuntado que “no les consta” que los inspectores hayan ido a Doñana “a ver sobre el terreno cuál es la realidad del parque”. El propio presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha apostillado que no tiene “noticia” de la exclusión de Doñana.

Una decisión “no definitiva”

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), por su parte, se apunta que la UICN lo que ha hecho es un informe pero que “la decisión no está tomada, no es definitiva”, aunque se admite que a día de hoy “la presencia de Doñana en la lista está suspendida” y que la Junta “tiene que trabajar para tener la certificación”. Eso sí, se da por hecho que este organismo no quiere aspirar a Doñana e invita al Gobierno andaluz a trabajar para el cumplimiento del nuevo estándar de la Lista Verde.

Aquí está una de las claves de la situación, y es que la Junta apela a que se cumplen los criterios que se aplicaron en 2014, cuando el parque fue sometido a evaluación para formar parte de este prestigioso listado, lo que se verificó en 2015. En cambio, la UICN le recuerda que ese argumento “no es pertinente” porque el estándar vigente ahora es “diferente”. Por ello, le hace ver que, aunque los criterios puedan ser parecidos, “en muchos casos diferencias mínimas en el texto de los indicadores pueden llevar a resultados diferentes en un proceso de evaluación de conformidad”.

La carta, asimismo, reclama más documentación que respalde las afirmaciones que hace el Gobierno andaluz, que una vez analizada será el prólogo para una visita de campo “de común acuerdo”. De paso, le anima a “trabajar juntos en la conservación sostenible de Doñana” y le invita a “mantener su compromiso con la Lista Verde”, para lo que es necesario que la Junta “busque activamente orientaciones” para atajar las cuestiones negativas identificadas en la evaluación.

Reunión con la directora de la UICN

En base a esta respuesta, el Gobierno andaluz entiende que el proceso sigue vivo y que todavía no es oficial la exclusión del parque. A ello, el consejero de Medio Ambiente añade otra cuestión, y es que la semana pasada “el presidente de la Junta de Andalucía y yo mismo tuvimos la oportunidad de estar reunidos con la directora general de la UICN en Dubái”, en el marco de la COP28, la Cumbre del Clima de Naciones Unidas. “Mantuvimos una reunión muy cordial en la que hablamos de estrechar lazos de colaboración, de fortalecer la presencia de la UICN en Málaga”, donde tiene su oficina para el Mediterráneo, y “no nos dijo nada acerca de esta decisión, sin duda, tan relevante”. Por ello, ha apelado a la cautela y ha avanzado que están intentando contactar con la propia UICN “para que nos aclaren los pormenores de esta decisión”.

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este lunes que “ha acabado el tiempo” de no trabajar en la preservación de Doñana y ha confirmado que el Ejecutivo central recibió el pasado 1 de diciembre una copia de la carta de la UICN. A su juicio, esta suspensión se produce tras las “alertas generadas por la nefasta propuesta de ley de regadíos”. “Creo que se ha acabado el tiempo de gracia para trabajar, o mejor dicho, para permanecer sin trabajar con respecto a la recuperación de Doñana”, ha afirmado Ribera, quien sin embargo ha explicado que el organismo internacional ha acogido “con satisfacción” el acuerdo entre Gobierno y la Junta de Andalucía al entender que “evidentemente ayuda a la preservación del espacio”.