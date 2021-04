Los perros y gatos adoptados en el Zoosanitario de Sevilla se entregarán esterilizados de manera gratuita

Un incentivo más para adoptar a los perros y gatos que están en el Zoosanitario de Sevilla. El Centro Municipal de Protección y Control Animal, que es como se llaman estas instalaciones más conocidas todavía por su antigua denominación, esterilizará desde mayo de manera gratuita a los animales que alberga y que encuentren un hogar, con lo que el adoptante se ahorrará el coste de esta intervención. A esto se le suma la realización de intervenciones quirúrgicas urgentes, para atender sobre la marcha casos graves provocados por atropellos o caídas de animales que viven en la calle.

Ambos servicios se pondrán en marcha en los primeros días de mayo y cuentan con un presupuesto municipal conjunto de 130.000 euros, que se traduce en la contratación de los servicios de una clínica para realizar los dos tipos de operaciones, las de esterilización y las de urgencia. El periodo inicial de ejecución es de dos años prorrogables por otros dos.

Evaluación previa de los veterinarios

En cuanto a la esterilización gratuita, desde el Ayuntamiento hispalense se entiende que es una iniciativa que impulsa las adopciones, ayuda a combatir el abandono y mejora las condiciones de vida de los animales. Los veterinarios municipales evaluarán los perros y gatos que pueden someterse a esta operación, que se llevará a cabo en la clínica adjudicataria para, 24 horas después, volver al Zoosanitario y a partir de ahí adquirir la condición de adoptable.

Esta operación se considera una medida sanitaria complementaria de la que se beneficiarán los futuros dueños, que no sólo se ahorran el coste de la intervención, sino que se evitan camadas no deseadas y problemas relacionados con el celo. Precisamente las crías no deseadas son la antesala del abandono, por lo que la esterilización también ayuda a reducir una situación que se repite con demasiada frecuencia.

Los abandonos se multiplican en verano

De hecho, desde el gobierno municipal se recuerda que los casos de abandono se producen sobre todo en verano, cuando comienzan a desecharse animales adquiridos e incluso adoptados como regalos de Reyes. Así lo subraya el delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, que incide en que “con la esterilización previa a la adopción damos respuesta a demandas planteadas desde las asociaciones animalistas” en la lucha precisamente contra el abandono.

Al ser gratuita, además, no se incrementan los costes asociados con la adopción de un perro o un gato del Centro de Protección Animal, que ahora mismo oscilan entre 10 y 45 euros, en función de si el animal requiere o no la identificación mediante la implantación de un microchip. En general, estos precios tienen una reducción del 50% para el ciudadano que quiere adoptar, pero son gratuitos para las entidades animalistas que suscriben un convenio con el Ayuntamiento para hacerse cargo de animales y gestionar ellos la adopción. En estos casos, se les ceden con microchip, pasaporte sanitario, vacunados contra la rabia y desparasitados.

Recogida en menos de tres horas

Por lo que respecta a las intervenciones quirúrgicas urgentes, son sobre todo para casos con traumatismos o politraumatismos con o sin amputaciones, procedentes sobre todo de caídas o atropellos de animales de la calle. Desde la demanda del servicio, no deberán transcurrir más de tres horas para que la clínica recoja al animal e ingrese en sus instalaciones. En estos casos, los animales quedarían hospitalizados hasta recibir el alta veterinaria, momento en el que serán trasladados al Zoosanitario.

“Este nuevo servicio permitirá mejorar la calidad de vida de los animales que así lo requieran y poder atender a aquellos que ingresen con politraumatismos graves, amputaciones u otras grandes lesiones”, resalta Juan Manuel Flores. De paso, estas mejoras en su salud propician que tengan mayores posibilidades de ser adoptados.

Unas adopciones, por cierto, que en 2020 se redujeron a cuenta de una pandemia que extendió sus tentáculos por todos los rincones. Así, frente a los 993 perros que en 2019 ingresaron en el Zoosanitario (de los que se adoptaron 690, el 69,5%), en 2020 llegaron 561 y encontraron un hogar 277 (49,4%). Con los gatos ocurrió lo mismo: en 2019 acabaron 602 en el Centro de Protección Animal, con 377 adopciones (el 62,6%), mientras que en 2020 se recepcionaron 304 y 198 (65,1%) fueron adoptados.