Sevilla se moviliza por el 8M con dos manifestaciones

Este 8 de marzo, Día de la Mujer, el feminismo de Sevilla saldrá a las calles, pero lo hará, de nuevo, en dos manifestaciones: la organizada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS) y la convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla 8M. Cada una de las dos organizaciones citadas engloba a un amplio número de colectivos.

Ana Almirón, componente del colectivo AFUS, resta importancia a que no haya una única manifestación, y lo define como algo positivo: “No es ninguna cosa especialmente trágica, la realidad es que hay distintos puntos de vista, pero eso no supone ningún conflicto como puede darse en otros lugares como Madrid”. Define al feminismo como un movimiento social muy plural y diverso en el que como tal es normal que surjan opiniones distintas en lo referente a cuestiones políticas. De esta forma recalca que lo que importa no son las diferencias, sino las semejanzas y los objetivos comunes que buscan alcanzar. Por ello, afirma que lo importante es contabilizar el número de personas que se van a movilizar por la causa feminista en Sevilla y no en que lo hayan hecho en horas y puntos distintos.

Desde el Movimiento Feminista del 8M, la portavoz Charo Luque dirige una mirada más crítica a la otra convocatoria: “Si algunas organizaciones de mujeres no se suman porque entienden que tienen más disidencias que coincidencias, lo entendemos, pero hacer una convocatoria del 8M o para el 25N, convocada desde organizaciones mixtas mayoritariamente, como es la otra convocatoria, es bastante menos comprensible”. De esta forma, afirma que intentar “desdibujar el 8M como una fecha reivindicativa, una jornada de lucha donde las mujeres y el feminismo son el centro de dicha convocatoria, no es aceptable”.

En lo referente al número de asistentes, las expectativas de ambas convocatorias este año son muy positivas. El año pasado ambos colectivos apreciaron una notable subida del número de participantes, después de que la pandemia supusiera todo un parón en las distintas actividades organizadas en el día de la mujer.

Previas y postulados

Desde el Movimiento Feminista de Sevilla, convocan a la manifestación que discurrirá desde la Plaza Nueva a las 19.30, para terminar en la Alameda de Hércules, a la altura del Centro Cívico Las Sirenas. Bajo el lema “Por los derechos de las mujeres, ni un paso atrás”, defienden entre sus postulados acabar con la brecha de desigualdad existente entre hombres y mujeres, luchar contra el deterioro y desmantelamiento de la sanidad pública e impulsar el servicio de atención y de cuidados para evitar el trabajo realizado de forma no remunerada por mujeres.

Desde la Asamblea Feminista Unitaria llaman a la ciudadanía a iniciar la movilización en el entorno de Torre Sevilla a las 18.30 horas, y desde ahí la marcha recorrerá distintos lugares icónicos como el Puente El Cachorro, Paseo Colón, y la Avenida de la Constitución hasta llegar a su destino final: la Plaza de San Francisco. En el transcurso de la marcha, tendrán lugar distintos eventos como Batucadas, una marcha en piragua con la bandera, la actuación de la Asociación Autoestima Flamenca, la performance “Siluetazo” y la intervención de colectivos como los Jóvenes Embajadores por El Clima. La cita será media hora antes para aquellas personas que bajo previa inscripción figuran dentro del cordón de cuidados que engloba a “personas con diversidades funcionales, personas mayores, niñas, niñes y niños y personas que necesiten ir acompañas de un animal”. Serán estos últimos los que irán en la cabecera de la manifestación. Además, desde la AFUS han organizado un itinerario de actividades previas a la manifestación, entre las que se incluyen: una ludoteca en CGT (9.30-14.00), un desayuno en CGT (10.00), comida en la Alameda (14.00) y una merienda en CGT(16.30). Durante la manifestación harán público su “manifiesto viviente” que incluirá frases de cada uno de los distintos colectivos que conforman la AFUS.

Bajo el lema “Diferentes y con una misma voz”

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Dirección General de Igualdad, también se ha sumado a la jornada, celebrando una serie de actividades dirigidas a sensibilizar, concienciar y visibilizar los valores igualitarios. Destacan el VII Encuentro por la Igualdad que tuvo lugar los días 3 y 4 de marzo, distintas actuaciones musicales, la II Feria del Libro Feminista, un Encuentro Nacional de Remo, la exposición “Ellas en la Ciudad” de Reyes Gallegos y el XI Ciclo de Teatro de Mujeres.