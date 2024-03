Carmen Serrano, periodista: “Trabajamos con Interior para que la Policía y la Guardia Civil colaboren en la cobertura de los casos de violencia machista”

¿Cuándo nace la Asociación Periodistas por la Igualdad?

El origen de la Asociación de Periodistas por la Igualdad se remonta a 2017, cuando varias periodistas reparamos en la necesidad de velar por un periodismo libre de machismo, como aportación al trabajo históricamente realizado por una sociedad libre de machismo. Conscientes de que el periodismo es una pieza clave para lograr la igualdad, por lo que tiene de conformador de la opinión pública. En 2018 entramos en contacto, por las asambleas de Las Periodistas Paramos, con todas las compañeras que tenían nuestras mismas preocupaciones y continuamos construyendo la asociación. Después vino la pandemia, que lo ralentizó todo, y desde 2022 vamos incrementando nuestra actividad con proyectos diversos.

Al inicio, cuando nos pusimos a analizar las principales informaciones de los medios de comunicación vimos un periodismo machista que era necesario erradicar; con divulgación de la conciencia feminista y con formación, porque muchos de los 'graves errores informativos' causados por el machismo se producen por ignorancia y no por maldad, por una mentalidad machista fuertemente arraigada en la sociedad.

¿A qué se refiere cuando habla de “graves errores informativos”?

Con “graves errores informativos” me refiero al tratamiento machista de las informaciones con respecto a las mujeres, menospreciándolas y recortando con ello sus derechos humanos fundamentales; por ejemplo, no nombrándolas en titulares con nombres y apellidos cuando se trata de resaltar sus méritos profesionales, o nombrándolas por su relación con éste o el otro hombre, la madre de, la hija de, la esposa de, aludiendo a su aspecto físico, no incluyendo fuentes informativas femeninas, sobrecargando los medios con fotos de hombres sin buscar a mujeres que pudieran protagonizar esas mismas informaciones, culpabilizándolas de las violencias machistas que sufren (iba así vestida, sola caminando por la noche, borracha...), mostrando fotos de sus redes sociales cuando se habla de algo tan grave con un asesinato o intento de, 'ocultando' al agresor no centrándose en absoluto en él, no extrayendo historias humanas de los casos de violencia machista que darían más idea de la inmensa dimensión de este grave problema social...

¿Cuál es el objetivo que persigue esta asociación?

La mayor parte de las asociaciones surgidas a raíz de Las Periodistas Paramos 2018 se centraron en la defensa, tan necesaria, de las condiciones laborales y profesionales de las periodistas, sometidas, como todas las mujeres del mundo, a empresas y entornos laborales machistas, pese a la gran feminización de las redacciones. Pero nosotras habíamos empezado un año antes poniendo el foco en la imagen de las mujeres que los medios de comunicación vierten a la sociedad. Ésta ha sido desde el principio nuestra razón de ser. Difundir entre nuestras compañeras y nuestros compañeros un periodismo feminista, un modo de hacer que persiga la igualdad entre mujeres y hombres. Y no es tarea fácil, por esa inconsciencia con la que el periodismo ha ninguneado históricamente a las mujeres. Es una carrera de fondo, pero ahí estamos, corriendo en esa dirección, tratando de hacerles ver a compañeras y compañeros de profesión que, si empujamos juntas y juntos, conseguiremos con nuestras informaciones que la sociedad cambie también su percepción, se dé cuenta de la desigualdad y quiera también revertirla, lo cual sería tremendamente beneficioso para toda la sociedad. En este sentido, uno de nuestros proyectos es #labtitulares, una forma sencilla y, creemos, muy resultona de construir entre todos día a día un periodismo feminista, que persiga la igualdad.

Hablemos del laboratorio de titulares.

Compartimos en redes aquellos titulares, también fotos e informaciones completas, sospechosos de contener machismo y ofrecemos titulares alternativos respetuosos con las mujeres, dando así un amistoso tirón de orejas al redactor o redactora y al medio de comunicación en cuestión. Y muchas informaciones son retiradas o los titulares cambiados a raíz de nuestra llamada de atención pública. Así que entre todos vamos aprendiendo.

¿Qué acciones están llevando a cabo desde la asociación de periodistas por la igualdad para hacer una mejor cobertura de la información?

En cuanto a nuestra actividad, comenzamos reuniéndonos con mujeres de otras profesiones para ver cómo se veían representadas en los medios de comunicación. Con médicas, enfermeras, empresarias, deportistas, artistas, directivas, arquitectas... Hacíamos públicas esas reuniones, para invitar a periodistas que quisieran conocer fuentes informativas y parta invitar a la ciudadanía, como destinataria última de nuestro trabajo. Ni que decir tiene que esas mujeres no estaban satisfechas con la imagen que daban de ellas los medios de comunicación. De eso se trataba, de cambiar esto.

Ahora tenemos sobre la mesa varios proyectos muy interesantes: seguimos con nuestro club de lectura que visibiliza la literatura hecha por mujeres periodistas, colaboramos con todos aquellos eventos que tienen la igualdad por bandera, como el Congreso HuomanTech que se celebra anualmente en Huesca, ofrecemos cursos de lenguaje inclusivo en muy distintos entornos y otros de comunicación para mujeres del medio rural, celebramos nuestros encuentros inSex de divulgación de una sexualidad desde la educación con la mujer en el centro. También tenemos otros dos nuevos proyectos importantes están en proceso y esperamos que vean muy muy pronto la luz.

¿Puede adelantarnos algo sobre esos nuevos proyectos que están en proceso de asentarse?

Uno es un acuerdo con el Ministerio del Interior para que la Policía y la Guardia Civil colabore con las y los periodistas en la cobertura de los casos de violencia machista, aportando fotografías del agresor cuando se tengan y declaraciones expertas, de tal manera que las informaciones contengan una imagen condenatoria y no tengan las y los periodistas que, con las prisas, hacer siempre fotos del entorno de la víctima y entrevistar a los vecinos, que el agresor y su condena pasen a un primer plano, como debería de ser; esto cambiaría poco a poco la percepción social de la violencia machista y se condenaría por todos más contundentemente. Y otro proyecto que nos ilusiona mucho y que está ya listo para echar a andar, a falta de confirmar las alianzas, es un premio de periodismo feminista que dé visibilidad a las trayectorias profesionales y a los trabajos realizados con ánimo de igualdad entre mujeres y hombres.