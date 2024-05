Azcón sostiene que el Gobierno de España no tiene “ánimo de negociar” y acusa a Sánchez de “resucitar a Franco cuando hay elecciones”

El Presidente del Gobierno de Aragón ha insinuado que el Ejecutivo aragonés no acudiría a una bilateral o reunión de conciliación con el Gobierno de España si esta se enfoca en el informe de la ONU sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática y el futuro plan de concordia. “Llegan las elecciones y a Pedro Sanchez le gusta resucitar a Franco, la bilateral tiene que convocarse para hablar de los problemas reales de los aragoneses. Querer convocar una bilateral para hablar de lo que le interesa en campaña al Partido Socialista ya no engaña a nadie, tiene un interés electoralista”, ha dicho Azcón.

Estas declaraciones han tenido lugar antes de que el ministro Ángel Víctor Torres anunciase que hoy se envía la invitación al Gobierno de Aragón para reunirse con el Ministerio y abordar la derogación de la ley de memoria y el informe de la ONU. Si el ejecutivo aragonés no asiste, el Gobierno de España seguirá los pasos con el Tribunal Constitucional.

Sin querer responder directamente a las preguntas sobre si el Gobierno de Aragón asistirá o no a una bilateral o a una reunión de conciliación, Azcón ha incidido en que si “el ministerio quisiera dialogar y convocar una bilateral plantearía un orden del día muy distinto que incluiría las infraestructuras de nuestra comunidad, las obras hidráulicas o los sistemas de financiación. Pero cuando desde el Ministerio lo que se plantea es dar a conocer los informes antes a los medios de comunicación que al propio Gobierno de Aragón es evidente que no hay ánimo de negociar, de lo que tiene ánimo y sobre todo en campaña es de volver a teatralizar”.

Preguntado por las palabras del Delegado de Gobierno en Aragón, que ha dicho que no sería una bilateral, sino una reunión de conciliación, Azcón ha respondido que “invitaría al Delegado de Gobierno y al Ministerio a explicar por qué las Cortes de Aragón elegidas democráticamente no pueden derogar una ley anterior. Qué alguien explique en algún sitio por qué eso es ilegal”.

Respecto a la entrevista del relator de la ONU en la que asegura que su informe se basa en la ley que derogaba la Ley de Memoria Democrática de Aragón y no en información del Gobierno de España, como lleva asegurando el Gobierno de Aragón desde el pasado viernes, Azcón ha sostenido que tendrían que haber consultado a su Ejecutivo. “Que no hayan querido ni siquiera oírnos me parece extremadamente preocupante. Por eso he dirigido una carta para poder informar de lo que nos interesa, que es la concordia. Yo lo que he leído en ese informe es que había un proyecto de ley en Aragón que no es verdad, por eso creo que nos tendrían que haber escuchado, porque si lo que dicen es que han utilizado solamente lo que se ha publicado es que han mentido o que se han equivocado. Yo creo que han hecho un informe de parte”.