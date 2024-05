Ureña diu que és “inversemblant” que el Govern de Prohens acordés amb la trama Koldo la caducitat de la reclamació

El director general de l'Ib-Salut, Javier Ureña, ha qualificat aquest dimecres com a “inversemblant” que algú del Govern de Marga Prohens (PP) o del Servei de Salut acordés amb la trama Koldo, després de pressions o indicacions, la caducitat de l'expedient de reclamació de les mascaretes fraudulentes adquirides en pandèmia a l'empresa Solucions de Gestión y Apoyo a Empresas.

Ureña ha comparegut aquest dimecres a la Comissió de Salut del Parlament, a instàncies del PSIB-PSOE, per informar del desestiment del Govern en relació a l'expedient de reclamació de les màscares. El diputat del PSIB Carles Bona ha lamentat, no obstant, que Ureña gairebé no hagi fet referències a aquesta qüestió en els 40 minuts de la seva primera intervenció.

Cal recordar que el Partit Popular rebutja que l'antic procediment iniciat pel Govern de Francina Armengol per reclamar el sobrecost de les mascaretes adquirides a Soluciones de Gestión hagi caducat. Els populars argumenten que aquesta primera reclamació (la d'Armengol) estava “condemnada al fracàs” per diferents motius burocràtics i que, per això, s'han vist obligats a iniciar un nou procediment per demanar a Soluciones de Gestión els més de tres milions d'euros que l'Executiu d'Armengol va pagar a l'empresa de la trama Koldo.

No obstant, la postura del PP xoca frontalment amb els càlculs del jutge instructor Ismael Moreno, la jurisprudència del Tribunal Suprem i les dates que maneja l'actual IB-Salut governat pel mateix PP. L'última novetat és que la documentació que va presentar el Govern del PP als grups de l'oposició arran de la comissió d'investigació al Parlament demostra que van passar més de tres mesos des que l'empresa Soluciones de Gestió va presentar al·legacions i l'Executiu de Prohens hi va contactar.

Independentment de si el primer expedient (el d'Armengol) està caducat o no, el PP ha deixat sense efecte aquesta possible caducitat, ja que ha decidit iniciar un nou procediment contra Solucions de Gestión. Que el primer expedient caduqués durant el mandat de Prohens adquireix importància després de les revelacions del sumari judicial, que apunta que el PP hauria sucumbit a les pressions de la trama i que va deixar caducar la primera reclamació. És a dir, que els illencs haurien perdut gairebé tres milions d'euros per la compra defectuosa del Govern d'Armengol i per la deixadesa o la voluntat de l'Executiu de Prohens.

“És inversemblant”

El director general de l'IbSalut ha fet aquest dimecres una cronologia de la compra de les mascaretes l'any 2020 i la posterior reclamació i ha assegurat que el que ha quedat demostrat els darrers anys és que va ser el Govern d'Armengol el que “va obrir les portes de Balears” a la presumpta trama corrupta i que cap membre de l'actual Executiu del PP ha mantingut cap contacte amb persones relacionades amb l'empresa que està sent investigada per l'Audiència Nacional.

Ureña ha insistit que la possibilitat que l'empresa i l'Executiu acordessin la caducitat és “absolutament inversemblant” i que si les escoltes l'empresa que consten a les diligències haguessin revelat els contactes amb el Govern, aquests s'haurien rastrejat.

En relació amb el motiu de la compareixença, el director general de l'IbSalut ha insistit que el desestiment del primer expedient de reclamació es va fer perquè la reclamació inicial patia errors, com el certificat de conformitat, perquè en cas de prosperar no s'hagués recuperat l'import total de 3,7 milions d'euros i perquè tenia vicis de nul·litat.

El diputat socialista Carles Bona ha acusat Ureña de fer un discurs de contingut polític i de cenyir-se al motiu de la compareixença que era el del desestiment de l'expedient de reclamació.

Un jutjat de Palma l'investiga

La compareixença d'Ureña al Parlament, sol·licitada pel PSIB, arriba dies després que els socialistes hagin presentat una denúncia contra ell precisament per renunciar a la reclamació i acusant-lo de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i tràfic d'influències i que ha portat un jutjat de Palma a incoar diligències.

Es dóna la circumstància, a més, que la presència de Javier Ureña a la Comissió de Salut a la Cambra autonòmica arriba quan falta menys d'una setmana perquè arrenquin les compareixences a la Comissió d'investigació que ha d'estudiar al Parlament la compra i reclamació durant la pandèmia de les mascaretes a l'empresa de la trama Koldo. Segons el calendari aprovat la setmana passada, Javier Ureña serà l'últim a comparèixer, el proper 7 de juny.

Cal recordar que al març l'Executiu balear del PP va anunciar el desestiment de la reclamació iniciada per l'anterior Govern en considerar-la inviable a causa d'un document que avalava la qualitat del producte rebut, negant en tot moment que l'expedient estigués caducat, en contra del criteri del jutge Ismael Moreno. Alhora, l'Executiu va iniciar un nou expedient per declarar nul el contracte en origen i reclamar el total de 3,7 milions d'euros.